Junior Löneadministratör till uppdrag med omgående start
2025-11-10
Vi söker en junior löneadministratör för ett uppdrag hos en av våra kunder i västra Göteborg. Uppdraget startar omgående och beräknas pågå i ca 3-6 månader. Omfattningen är 100% och arbetet utförs på plats hos kunden.
Som löneadministratör är du med i hela löneprocessen och tillsammans med löneansvarig ansvarar ni för företagets löner som utgörs av både kollektiv- och tjänstemän. Du är även med och ger service och support till chefer och medarbetare gällande lönefrågor, tidsregistrering, reseräkningar/utlägg mm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Registrering av nyanställningar och avslut i lönesystemet
• Ta fram löneunderlag
• Löpande underhåll av system
• Ta fram och förmedla statistik och rapporter
• Rapportering till myndigheter
• Administration av pension och försäkringar
• Vissa övriga Ad Hoc uppgifter
Vi söker dig som har en utbildning på yrkeshögskolenivå inom lön alternativt erfarenhet från liknande arbete. Du har kunskap inom lön genom praktik eller arbete samt behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Det är mycket positivt om du har ett intresse för digitalisering och system. Har du erfarenhet av systemen 3L Pro, Flex HRM eller Flex Classic Lön är det meriterande men inget krav.
Som person är du noggrann, strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du är social och positiv och tycker om att ha mycket kontakt med andra.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
