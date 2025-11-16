Junior löneadministratör med känsla för service och tempo
Är du i början av din karriär och vill du utvecklas inom löneadministration och samtidigt bidra till en verksamhet som gör skillnad? Vi söker en noggrann och serviceinriktad person som vill bli en del av ett dynamiskt och ungt företag som arbetar i en bransch där människor står i centrum. Vill du växa med oss?
Om rollen
Exempel på arbetsuppgifter:
* Löpande löneadministration
* Utfärda intyg såsom arbetsgivarintyg, arbetsbetyg mm
* Besvara frågor via telefon och mail från våra medarbetare
* Enklare bokföring och utläggshantering
* Göra anmälningar till försäkrings- och pensionsbolag
Vi söker dig som
* är i början av din karriär och som precis har avslutat din yrkesutbildning inom lön alternativt har arbetat med löneadministration något år
* är nyfiken på att utvecklas inom löneområdet
* är serviceinriktad, prestigelös och nyfiken
* är du noggrann och strukturerad med ett stort intresse för ordning och kvalitet
* trivs med ett högt tempo och kan hantera stress
Vi erbjuder
* en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning
* en roll där du får lära dig grunderna i löneadministration och möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö
* en familjär och värdestyrd organisation där vi har roligt tillsammans samt stöttar och delar kunskap med varandra
Ansökan och övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på minst ett år, med start så snart som möjligt, hos vår kund med placering i Stockholm.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Cecilia Strååt på cecilia.straat@jurek.se
Eftersom urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så ser vi fram emot att få din ansökan så snart som möjligt via annonsen på vår hemsida - www.jurek.se.
