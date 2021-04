Junior Linux-tekniker / Systemadministratör/ IT konsult - Bravura Sverige AB - Datajobb i Linköping

Bravura Sverige AB / Datajobb / Linköping2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos företaget.Företaget arbetar med konsulttjänster inom IT och verkar idag i tre svenska städer. De är omkring 40 medarbetare, där ett tiotal arbetar med Linux. Sedan starten 2005 har verksamheten expanderat i stadig takt och har blivit utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri flera år i rad. Kulturen på företaget präglas av en familjär stämning och ett individanpassat fokus.I rollen som Linuxtekniker är du delaktig i arbetet med att driva och utveckla Linux-miljöer. Du sitter ute hos företagets kunder och arbetar i långsiktiga projektformer. Ditt främsta fokus ligger i att agera support där du hanterar inkommande Linux-ärenden från kundens utvecklare, där du felsöker och åtgärdar företagets problem. Vidare arbetar du i Puppet för att distribuera ut program för kundens anställda, samt skriver mindre script för förändringar i miljöer eller buggfixar. I den här rollen samarbetar du tätt med kollegor och tekniker.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning inom området alternativt motsvarande erfarenhet från arbetsliv eller privat intresseGoda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftVi tror att du som söker har ett stort intresse för IT i allmänhet och Linux i synnerhet. För att lyckas i den här rollen är du en person som motiveras av att agera problemlösare. Du har ett intresse för att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera effektiva lösningar med hög kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och när det under tidsperioder blir stressigt, har du förmågan att hålla lugnet samt fortsätta att arbeta strukturerat.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: LinköpingLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: systemadministratör, tekniker, Linux, konsult, IT, GIT, Puppet, Linuxkonsult, Linuxadministatör, Linuxsupport, Linux CentOS, junior, heltid, Linköping, Östergötland, problemlösning, Ubuntu, RedHat, Suse.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5674089