Junior Landskapsingenjör
2026-04-17
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du arbeta i en roll där du har möjlighet att påverka och arbeta med olika park, natur och samhällsbyggnadsfrågor? Jobba i ett sammansvetsat och glatt gäng. Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Om verksamheten:
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark, gata- och naturmark, avfallshantering, projektledning, anläggande, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor, kommunens fordon och skrotbils- och båthantering. Vi medverkar också i den fysiska planeringen. På Gatu-parkavdelningen är vi 18 glada och engagerade medarbetare. Vi är en av fyra avdelningar inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Vi har även ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen i planeringsfrågor, detaljplaner och långsiktig utveckling. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som Landskapsingenjör innebär ett intressant och variationsrikt arbete där du har möjlighet att arbeta med park, natur och samhällsbyggnadsfrågor. Påverka och driva olika driftprojekt samt hantera felanmälningar. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med förvaltning av kommunens offentliga grönområden (park, natur och landskap). Här kommer du att arbeta med förvaltning av kommunens offentliga parkmiljöer och lekplatser, delta i investerings/utvecklingsprojekt och hantera felanmälningar som berör kommunens park och natur. Även andra projekt eller uppdrag kan förekomma där du, landskapsarkitekten, parkingenjören och kommunekologen har ett tätt samarbete.
Vi arbetar normalt med stöd av konsulter för investeringar, inventeringar och utredningar. Arbetsuppgifterna innebär omfattande interna och externa kontakter och du arbetar över kommunens förvaltningsgränser. Du kan även komma att ha ett nära samarbete med olika förvaltningar inom kommunen. Avdelningen är en beställarorganisation men med möjlighet till intert utförande av mindre arbeten.
Arbetet är till stor del förlagt på plats, med behov av platsbesök och nära samarbete med ditt arbetslag på kommunkontoret. Det finns samtidigt möjlighet till visst arbete hemifrån, men rollen förutsätter att du är på plats majoriteten av tiden. Tjänsten innebär kotakter både med invånare, företagare och entreprenörer vid felanmälningar och driftfrågor.
Vi erbjuder en utvecklande visstidsanställning med tydligt uppdrag, och en engagerad arbetsgrupp med god samarbetskultur, där kunskapsutbyte och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och andra nyckelpersoner inom kommunen och du rapporterar till Gata-parkchef.
Vallentuna kommun vågar testa. Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller digitalisering, arbetssätt och arbetsmetoder och som medarbetare hos oss har du en central roll i utvecklingsarbetet. I Vallentuna har du möjligheten att vara med och skapa något nytt. Kvalifikationer
Du är utbildad Landskapsingenjör vid SLU eller likvärdigt.
Goda kunskaper i GIS och andra relevanta verktyg.
Du har goda datakunskaper.
Behärskar det svenska språket såväl i tal som skrift.
Du har körkort, kategori B.
Meriterande
Praktisk erfarenhet av parkdrift eller anläggning, och erfarenhet av projektarbete.
Erfarenhet av kundkontakt eller ärendehantering.
Erfarenhet från myndighetsutövning, offentlig upphandling (LOU), entreprenadjuridik, och enklare projekteringsarbeten. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Har intresse för natur, park- och samhällsbyggnadsfrågor.
Du har en stark social förmåga, trivs med att arbeta i team samt att möta olika typer av människor.
God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat.
Information:
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under nio månader, med möjlighet till tillsvidaretjänst, med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi kommer lägga stor vikt i utvärderingen på personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-05-10.
