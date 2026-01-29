Junior Labbingenjör inom EMC till Husqvarna!
2026-01-29
På Husqvarna Shared R&D bygger vi framtidens EMC- och radiokompetens i toppmoderna labb. Som Junior Labbingenjör EMC får du en unik chans att växa, arbeta med avancerad utrustning och säkerställa att deras produkter möter morgondagens krav globalt.
OM TJÄNSTEN
Just nu söker Husqvarna en ny kollega till Physical & Durability Specialist Lab inom Shared R&D, en central expertorganisation som stöttar samtliga produktkategorier inom koncernen. Avdelningen består av 17 specialister och arbetar tvärfunktionellt för att säkerställa robusta, säkra och framtidssäkra produkter. I vårt moderna specialistlabb bygger vi kontinuerligt upp och stärker Husqvarnas interna kompetens inom bland annat EMC och radioteknik i nära samarbete med hela utvecklingsorganisationen.
I rollen som Junior Labbingenjör inom EMC arbetar du brett tillsammans med produktutvecklingsteam inom alla Husqvarnas produktområden. Du bidrar till att säkerställa att produkterna uppfyller både dagens och morgondagens krav inom EMC och radioprestanda. Med stöd och handledning från seniora EMC-specialister får du möjlighet att växa in i rollen, utveckla din tekniska kompetens och bygga en långsiktig karriär inom ett snabbt växande och högteknologiskt område.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär praktiskt arbete med EMC-testning och felsökning i våra toppmoderna labb. Du kommer att vara en nyckelspelare i utvecklingen av nya metoder och rutiner för att bygga upp Husqvarnas interna EMC/Radio-kompetens.
• Planera och genomföra EMC-testning enligt relevanta standarder.
• Arbeta praktiskt i mätkammare med emission-, immunitet-, ESD-, Surge-, Burst- och högspänningstestning.
• Stötta i felsökning och enklare analyser tillsammans med erfarna kollegor och elektronikkonstruktörer.
• Dokumentera testresultat och bidra till förbättringsåtgärder.
• Bidra till uppbyggnaden av Husqvarnas nya interna EMC/Radio-labb samt metodutveckling.
• Designa antennfästen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller universitetsutbildning inom elektronik, fysik, telekom eller elektroteknik.
• Har ett intresse för EMC, RF-teknik, mätning eller elektronik.
• Är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift. Detta krävs för interna och externa samarbeten.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av hobbyprojekt inom elektronik eller mätteknik.
• Förmåga att driva förändring och arbeta med flera kontaktytor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Optimistisk
• Målmedveten
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
