Junior Lab Assistant
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Junior Lab Assistant
Are you looking to build your career in a laboratory environment? We are currently looking for a Junior Lab Assistant for an exciting on-site consulting assignment in Gothenburg. This is a great opportunity to gain hands-on laboratory experience while working in a structured and collaborative environment.
🔬 About the Role
As a Junior Lab Assistant, you will support the daily laboratory operations and contribute to routine testing, sample handling, and documentation. You will work closely with experienced colleagues and ensure laboratory activities are carried out according to established procedures.
Your responsibilities include:
Preparing samples, materials, and test setups.
Supporting routine laboratory and packaging tests, including torque, MVTR, and mechanical testing.
Handling, labeling, and organizing samples according to laboratory procedures.
Preparing, cleaning, and maintaining laboratory equipment.
Recording test results and entering data into laboratory systems.
Following laboratory procedures, documentation standards, and safety guidelines.
✅ Requirements
Junior-level experience working in a laboratory or similar technical environment.
Ability to follow standardized procedures and work instructions.
Strong attention to detail and a structured way of working.
Good communication and teamwork skills.
🌟 We believe you are
Detail-oriented and quality-focused.
Reliable and eager to learn.
Organized and comfortable working with repetitive laboratory tasks.
A team player who enjoys contributing to a collaborative environment.
📍 Location: Gothenburg 📅 Assignment Period: 2026-08-03 – 2026-12-31 🕒 Extent: Full-time (100%) 🏢 Work Model: On-site
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140715-2120680". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014654