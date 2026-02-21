Junior KYC-analytiker till Swedbank!
Vill du vara med och säkerställa att banken gör långsiktiga och hållbara affärer genom fullgod kundkännedom? Trivs du i en roll där du får arbeta självständigt, fatta beslut och arbeta strukturerat utifrån tydliga regelverk? Då kan detta vara nästa steg för dig som junior KYC-Analytiker!Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Som KYC-analytiker är du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa fullgod kundkännedom i kundbasen. Du bidrar aktivt i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du granskar, analyserar och sammanställer information i kundärenden samt fattar självständiga beslut utifrån insamlad data.
Du arbetar utifrån gällande lagar, lagkrav och interna riktlinjer, med högt fokus på kvalitet, struktur och effektivitet. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor i en professionell och målinriktad miljö.
Du kommer bland annat:
Granska och sammanställa information i kundärenden
Analysera insamlad data och fatta självständiga beslut
Lämna tydliga rekommendationer baserat på dina bedömningar
Vi söker dig som:
Nyligen tagit kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller liknande relevant område
Har mycket god datorvana och hög skriftlig färdighet
Erfarenhet från liknande tjänster ses som meriterande
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Swedbank. Du är strukturerad och noggrann, eftersom varje detalj kan påverka hela processen. Du har ett logiskt och analytiskt sätt att tänka och trivs med att arbeta med data och system där du kan se samband och förbättringspotential. Du är också flexibel och ansvarstagande, med förmåga att prioritera rätt i en roll där leveranskrav och deadlines är viktiga.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Swedbank en KYC Analytiker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank i 6 månader, med god möjligheter till förlängning, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
START: 23 Mars
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linnea.grass@pn.se
