Junior kundutvecklare, vi söker en doer!
2025-09-11
Vill du starta eller byta karriär?
Vi söker dig som vill utmana dig själv, utvecklas snabbt och bygga relationer med kunder i bygg- och industribranschen. Erfarenhet är mindre viktigt än din energi och vilja att göra skillnad. Här får du lära dig jobbet på plats och blir en del av ett engagerat team där saker händer varje dag!
Om Bromma Stål AB
Bromma Stål är ett väletablerat företag inom stålhandel och smide. Vi är kända för vår snabba service, höga kvalitet och personliga kundrelationer. Vi tror på människor med driv, nyfikenhet och handlingskraft - oavsett om du precis börjat din karriär eller vill byta bana.
Rollen
Som Junior Kundutvecklare blir du vårt ansikte utåt. Du får en unik chans att växa i rollen, med stöd från ett erfaret team. Det viktigaste är att du gillar att vara ute på fältet, träffa människor och leverera lösningar - en riktig doer.
Ditt uppdrag
* Bygga relationer och skapa affärer med både nya och befintliga kunder
• Besöka kunder regelbundet och få saker att hända på plats
• Samarbeta med säljteam och lager för att ge snabb och smidig service
• Vara nyckelperson mellan kundens behov och vår leverans
Vi söker dig som
* Har energi, nyfikenhet och driv - erfarenhet är mindre viktigt
• Vill starta eller byta karriär och växa i rollen
• Gillar ett högt tempo och att vara ute hos kunder
• Har B-körkort och är redo att kavla upp ärmarna
• Är social, lösningsorienterad och får energi av att träffa människor
Vi erbjuder dig
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor - vi lär dig allt du behöver
• En chans att växa snabbt i en framtidsbransch
• Ett sammanhållet team med energi och framåtanda
• Fast lön och rörlig lön med goda utvecklingsmöjligheter
• En arbetsdag där ingen dag är den andra lik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: jobb@brommastal.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromma Stål AB
163 43 SPÅNGA
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
Säljansvarig
Linus Engström jobb@brommastal.se 08282940
