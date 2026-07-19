Junior kundsupport/innesäljare
Beltrami Recruitment AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-07-19
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Nu söker vi vår nya kollega - ett varmt serviceproffs med driv och hjärta
Som Junior kundsupport/innesäljare är du en viktig länk mellan HomeMaid och våra kunder. Av dig får både befintliga och potentiella kunder en varm och professionell service via telefon och mejl. Med lyhördhet och proaktivitet svarar du på förfrågningar, förutser behov och skapar personliga offerter, hanterar förändringar i scheman och följer upp för att säkerställa att våra kunder är helt nöjda. Dessutom kommer du aktivt att ta initiativ och kontakta potentiella kunder baserat på förfrågningar och leads. Med ditt engagemang och din förmåga att skapa relationer kommer du att utöka vårt kundnätverk och vara med och forma HomeMaids framgång på marknaden. Du är också en stöttande kollega som finns till hands för att hjälpa och supporta dina arbetskamrater när de behöver det. Det är ett värdefullt bidrag till en stark samarbetskultur och en positiv arbetsmiljö. Eller som vi säger på HomeMaid: Bättre tillsammans!
Du kommer arbeta med att:
Driva lönsamhet inom ditt ansvarsområde
Aktivt bidra till kontorets och verksamhetens utveckling
Supporta kunder via telefon och mejl
Skapa och skicka offerter
Följa upp, analysera och föra statistik över försäljning och leverans
Etablera och vårda relationer med kunder
Driva merförsäljning
Hantera övriga uppgifter som rör kunder/verksamhet
Vi söker dig som...
• är en entusiastisk och driven person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du brinner för förstklassig service och kundbemötande! Du är självgående med en passion för att bygga långvariga kundrelationer. Du är en problemlösare med god struktur, hög ansvarskänsla och en förkärlek för att jobba i högt tempo. Naturligtvis tycker du om att träffa, prata med och lyssna på människor — det är själva nyckeln till att du ofta beskrivs som en engagerad och serviceinriktad person! Om du dessutom tycker att det är roligt att sälja, då är vi en arbetsplats där du får möjlighet att fortsätta utveckla den förmågan.
Den här tjänsten passar dig som är:
Självgående, driven och engagerad
Ansvarsfull och pålitlig
Inkluderande och respektfull i kontakt med olika människor
Serviceorienterad och bra på att hantera olika människor i olika situationer
Lösningsorienterad och glädjespridande
Kapabel att prioritera och sortera bland flera parallella uppgifter och agera professionellt
För att du ska lyckas i den här tjänsten tror vi att du har:
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundkontakt och administration
God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
God kommunikationsförmåga
Körkort
Om tjänsten:
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer.
Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter.
Placering: Hemkontor, Solna Stockholm
Anställning: 100%, 6 månader provanställning.
Tillträde: Start omgående eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-07-19
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept.
Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958665-2106563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beltrami Recruitment AB
(org.nr 559158-1599), https://karriar.beltramirecruitment.se
Anderstorpsvägen 10 (visa karta
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171 54 SOLNA Arbetsplats
Beltrami Recruitment Jobbnummer
10006114