Junior Kundserviceansvarig - Belysning, Elgrossist & Ehandel
Grossisten Nordic AB / Supportteknikerjobb / Helsingborg Visa alla supportteknikerjobb i Helsingborg
2025-10-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grossisten Nordic AB i Helsingborg
Är du vår nästa stjärna inom kundservice och ledarskap?
Grossisten Nordic AB söker dig som brinner för att ge exceptionell service, har en fallenhet för ledarskap och vill ta nästa steg i din karriär. Som en av Sveriges ledande elgrossister inom belysning, växer vi snabbt på alla fronter - från professionella installatörer och återförsäljare till vår växande e-handel mot slutkund.
Vi behöver nu en driven Kundserviceansvarig som kan axla ett coachande ansvar för våra team med kunkontakt, samtidigt som du är en nyckelspelare i den dagliga kundsupporten.Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som Junior Kundserviceansvarig har du en dubbel roll. Du är dels en operativ supportmedarbetare som hanterar komplexa kundfrågor, och dels en ledande figur som stöttar och utvecklar teamet. Du rapporterar direkt till Operativa chefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
1. Operativt Kundfokus (ca 70-80% av tiden)
Daglig Support: Hantera inkommande ärenden via telefon, chatt och e-post från både B2B-kunder (installatörer, återförsäljare) och B2C-kunder (e-handel/slutkund).
Teknisk Rådgivning: Ge produktsupport och rådgivning om våra belysningsprodukter och elmaterial (du får gedigen internutbildning!).
Orderhantering: Hantera returer, reklamationer och komplexa orderfrågor i vårt affärssystem.
2. Junior Supervisor/Ansvarig (ca 20-30% av tiden)
Coachning & Stöd: Fungera som en daglig supportperson och bollplank för supportteamet. Hjälp till att lösa svåra kundcase och prioritera ärenden.
Rutiner & Kvalitet: Arbeta aktivt med att utveckla och implementera effektiva rutiner för att säkerställa högsta möjliga servicekvalitet.
Introduktion: Ansvara för introduktion och upplärning av nya medarbetare inom supportfunktionen.
Rapportering: Bidra till uppföljning och rapportering av teamets prestanda och servicegrad till Operativa chefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark drivkraft och vill växa in i en ledarroll.
Erfarenhet: Du har minst 2 års erfarenhet av kundservice, B2B-erfarenhet är en stor merit. Erfarenhet av e-handel eller teknisk support är ett plus. Tidigare erfarenhet från el-, belysnings- eller en teknisk bransch är meriterande.
Ledaregenskaper: Du är en naturlig ledare som gillar att peppa, coacha och sprida positiv energi. Du är inte rädd för att ta initiativ och fatta beslut.
Tekniskt Intresse: Ett intresse för el, belysning eller teknik är nödvändigt.
Organiserad: Du har en förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt och kan effektivt prioritera både dina egna och teamets uppgifter.
Språk: Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@ledgrossisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grossisten Nordic AB
(org.nr 559195-5215), https://www.ledgrossisten.se/
Trintegatan 1 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Kontakt
Nick Persson jobb@ledgrossisten.se 042-4569150 Jobbnummer
9562506