Junior konsult inom Kemi/Toxikologi
Ramboll Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2025-12-22
Om rollen
Vill du bli en del av ett globalt nätverk av spjutspetsexperter? Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina kunskaper inom kemi/toxikologi för att tillsammans med oss arbeta och utvecklas i uppdrag kopplade till kemikaliers påverkan på människa och miljö.
Om du känner igen dig, kan denna roll vara något för dig. Bli en del av Ramboll Health Science som vår nya konsult, och hjälp oss i vårt arbete mot en hållbar framtid.
Din nya befattning
Som vår nya juniora konsult inom Health Science kommer du tillhöra en global spearhead-organisation med ca. 300 medarbetare runt om i världen. Lokalt tillhör du enheten Site Solution & Health Science som består av omkring 50 medarbetare med kompetens inom bland annat humantoxikologi, ekotoxikologi, regulatory affairs och föroreningsbedömningar. Uppdragen innefattar bland annat utredningar och registreringar inom nationella och internationella kemikalieregelverk tex. REACH, utredningar kopplade till kemikalier i varor, materialåtervinning och giftfri cirkulär ekonomi, analyser och utvärdering av föroreningar i luft kopplat till människans hälsa mm. Våra kunder är bland andra globala kemikalieföretag, kommuner, nationella och europiska myndigheter samt mindre lokala företag. Vi håller även utbildningar inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Handlägga i utredningar som har kemiska, humantoxikologiska eller ekotoxikologiska frågeställningar.
Hjälpa företag med lagefterlevnad såväl som strategi inom kemikaliearbetet
På sikt kunna hålla utbildningar inom området
Bygga interna nätverk och bidra till enhetens utvecklingsmål
Om dig
Du har en utbildning inom kemi, ekotoxikologi eller humantoxikologi.
Du är strukturerad, kommunikativ, och lyhörd. Vidare har du en hög prioriteringsförmåga.
Du trivs att arbeta i team och har en prestigelös inställning
Du har erfarenhet av rapportskrivning och har lätt för att formulera dig i skrift
Du har goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 18/01/2026
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
