Junior konsult inom ekonomi och redovisning
2025-12-24
På Avanta söker vi nu en junior redovisningskonsult eller ekonom som vill bli en del av vårt team! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en familjär arbetsmiljö där vi ständigt arbetar för att erbjuda den bästa servicen till våra kunder samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Vem är du?
Till vårt Stockholms-kontor söker vi dig som lockas av variationen och dynamiken i konsultrollen och har en vilja att bidra till våra kunders och Avantas framgångar över tid. Du är ansvarstagande och vill ta dig an utmaningar för att växa. Du är ekonomiutbildad och har med fördel praktiserat eller arbetat på konsultbyrå tidigare, men det är inget krav.
I rekryteringsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter att du är en relationsbyggare med ett genuint intresse för att skapa förtroende, både i kundrelationer och i samarbetet med kollegor. Du trivs i sociala miljöer och tycker om att hitta lösningar som skapar affärsvärde. Förmåga att ta ansvar för den egna prestationen genom självledarskap och samarbeta bra med andra är något som stämmer in på dig. För att trivas hos oss är det viktigt att du ser variationen i uppdrag och kundrelationer på byrå som en fördel och att du uppskattar möjligheten att arbeta nära kunder av olika storlek och inom olika branscher.
Hos oss är det en självklarhet att driva arbetet genom automatiserade flöden och använda moderna verktyg som stöd i redovisning och rådgivning. Därför ser vi teknisk nyfikenhet, systemvana och ett digitalt arbetssätt som en avgörande del av din kompetens.
Viktigt för rollen:
Relevant utbildning inom ekonomi
God systemvana och förståelse för digitala flöden
God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Ansvarstagande
God kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga
God problemlösningsförmåga
Affärsmässig och förmåga att bygga förtroendefulla relationer
Meriterande för rollen:
Arbetslivserfarenhet från redovisningsbyrå eller annan konsultverksamhet, genom till exempel praktik eller anställning.
Arbetslivserfarenhet av löpande redovisning, enklare företagsrådgivning och enklare bokslutsarbete.
Arbetslivserfarenhet av försäljning och förändringsarbete
Arbetslivserfarenhet av Fortnox
Vad kommer du att arbeta med?
I nära samarbete med kollegor kommer du huvudsakligen arbeta med löpande redovisning, så som kund- och leverantörsreskontra, fakturering och kvittohantering. Vi ser självklart även att rollen utvecklas utifrån dina egna individuella mål för utveckling och lärande. Exempelvis finns goda möjligheter att utvecklas inom mer avancerad bokföring samt inom bokslut, affärsrådgivning och deklarationer. Arbetet består av såväl självständigt arbete som arbete tillsammans med dina kollegor.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på Avanta får du möjligheten att arbeta i en ansvarsfull roll i ett bolag med familjär kultur där vi hjälper varandra, men vi erbjuder dig även:
Ett trevligt kontor på söder på utmärkt pendlingsavstånd intill Skanstulls t-bana.
Arbete självständigt och i samarbete med kollegor där kunskapsutbyte är i fokus.
En central roll i ett växande bolag där du kan påverka.
Möjlighet att arbeta med utmanade kundprojekt där förändringsledning, digitalisering och automatisering samt affärsutveckling står i fokus.
Ett omfattande förmånspaket med friskvårdsbidrag på maxnivå, tjänstepension och förmånliga försäkringar.
Flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete för att få livspusslet att gå ihop med vardagens alla måsten.
Tydliga vägar för kompetensutveckling baserade på dina egna förutsättningar och målsättningar.
