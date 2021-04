Junior konsult - Analytics - Enfo Sweden AB - Datajobb i Malmö

Enfo Sweden AB / Datajobb / Malmö2021-04-14Visste du att nästan all data i världen är ny? Mängden data växer exponentiellt och i den här alltmer komplexa världen är det A och O att kunna föra samman data. Det är just insamling, strukturering, nyttjande och delande av data som ligger till grund för de tjänster som framgångsrika företag bygger på. Analys - konsten att använda data som en grund för rätt affärsbeslut blir viktigare än någonsin.Nu vill vi erbjuda dig som idag har en relevant IT-utbildning och/eller erfarenhet av Data Management/Business Intelligence att bli en del av denna framtid.Vårt team eller som vi ser det - familj, består av ett gäng ambitiösa kollegor som arbetar ihop för att erbjuda våra kunder värdeskapandelösningar där data står i centrum. Genom vår gemensamma passion och expertis påverkar vi hur branschen utvecklas.Enfo är ledande i Norden när det kommer till Information Management med över 140 experter och om inte det vore nog över 700 andra kollegor och tillika experter inom kringliggande områden så som säkerhet, systemintegration och cloud.Vi söker dig som vill utforska och specialisera dig inom Analytics och då framför allt inom Microsoft eller andra ledande plattformar.Som konsult inom Analytics på Enfo kommer får du ansvara för såväl kundkommunikation som utveckling i de projekt som drivs. Du kommer att ingå i ett dedikerat BI-team som mer än gärna delar med sig av sina kunskaper. I projekten får du vara med från förstudie till slutleverans där utvecklingsverktygen oftast är de senaste från Microsoft. Under utvecklingen arbetar du bl.a. med att designa, modellera, visualisera data från många olika strukturerade- och ostrukturerade datakällor.Vem är du?Det viktigaste är att du har ett intresse för data, innovation och teknik och är en passionerad problemlösare med kunden i fokus. Självklart har du en positiv ådra som genomsyrar ditt driv till att vilja utvecklas. Det krävs att du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska då detta kommer användas i det dagliga arbetet.Utöver detta tror vi att följande passar in på dig:Du har en relevant IT-utbildningIntresse och erfarenhet av programmeringsspråk för dataanalys, som exempelvis R, Python, Matlab etc.Inget krav men meriterande är om du besitter erfarenhet av arbete med datalager och/eller rapporter/dashboards tex. SQL, SSIS, SSAS, SSRS, Power BI eller Qlik.Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?Vi erbjuder en utmanande arbetsplats med spännande kunduppdrag där du själv är med och formar den roll du vill ha - med oss kommer du att växa! Och som en del av detta inspirerande ledarskap och kollegor som coachar dig i ditt dagliga arbete.Dessutom erbjuder vi det bästa av båda världar - ett litet och agilt bolag i kombination med det stora bolagets fördelar. På Enfo har vi högt i tak, möjlighet att påverka beslut, samarbete mellan kompetenta kollegor och en stor frihet att påverka vår vardag. Vår kundportfölj består av framför allt storbolag i Norden med över 250 anställda och uppdragen spänner över en rad olika verksamhetsområden och tekniker. Bredden ger oss unik möjlighet att arbeta djupare och närmare för bättre kundlösningar och värde.Vi erbjuder även:En värdebaserad kultur som är engagerad, kul och energiskEn organisation som stödjer Worklife balanceKonkurrenskraftig ersättningOmfattande förmånspaketFortbildningEn arbetsmiljö som främjar professionell utvecklingVi ser framemot din ansökan!2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-09Enfo Sweden ABSkeppsgatan 1921111 MALMÖ5692447