Junior konstruktör inom sprinklersystem
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Mölndal Visa alla byggjobb i Mölndal
2025-11-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vår klient, ett framstående företag med fokus på innovativa byggprojekt, söker en engagerad junior konstruktör. Här får du möjlighet att utvecklas i en roll där din nyfikenhet och teknikintresse uppskattas i ett team som värdesätter samarbete och framåtdrift.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett ledande teknikkonsultföretag som arbetar med att skapa hållbara och säkra lösningar inom bygg- och industrisektorn. De är verksamma i många olika typer av projekt - allt från komplexa industrimiljöer till kommersiella fastigheter och samhällsbyggnad. Företaget erbjuder både helhetslösningar och stöd i enskilda delar av processen, vilket gör att varje projekt är unikt. Deras kompetens spänner över flera teknikområden, inklusive installationer, brandskydd, energi och miljö, och de är kända för att kombinera teknisk spetskompetens med ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet. Med en kultur som präglas av nyfikenhet, innovation och engagemang är de en arbetsgivare som satsar på utveckling och långsiktiga relationer. Företaget är privatägt, ISO-certifierat och har en lång historia av framgångsrika projekt. De är stora nog för att hantera komplexa projekt men samtidigt tillräckligt små för att behålla en familjär känsla.
Som konstruktör inom sprinkler kommer du att arbeta med projektering och konstruktion av sprinklersystem i olika typer av byggnader och miljöer. Rollen innebär att du blir en del av ett team som hanterar både små och stora projekt, där hållbarhet och säkerhet står i centrum. Du kommer att få möjlighet att utveckla din kompetens inom konstruktion och CAD, samtidigt som du lär dig branschspecifika standarder och regelverk hos kunden. Arbetet kan varierande och kombinerar tekniskt kunnande, problemlösning och kunddialog.
Du erbjuds
En möjlighet att bli en del av ett modernt och framåtblickande konsultbolag som arbetar med spännande och varierande projekt inom flera branscher. Här värderas ambition och engagemang högt, samtidigt som du får arbeta i en kultur som präglas av samarbete och en familjär känsla där teamet stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och varierande med fokus på att bidra till tekniska lösningar och utvecklas inom sprinklerkonstruktion. Några exempel på arbetsuppgifter är följande:
• Projektering och konstruktion av sprinklersystem
• Utföra tekniska beräkningar och dimensionering
• Ta fram ritningar, modeller och tekniska handlingar
• Delta i projektmöten och samverka med andra discipliner
• Säkerställa att lösningar uppfyller krav på funktion, säkerhet och hållbarhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning med fokus på CAD, exempelvis inom VVS, bygg, rör eller likvärdig
• Har förmåga att ta initiativ och driva arbete framåt
• Har stort intresse för teknik och nyfikenhet på nya lösningar
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet eller intresse för sprinklersystem
• Erfarenhet i Revit eller Medicad
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9606523