Junior Konstruktör inom Säljsupport!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lidköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Lidköping
2026-07-05
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Har du en teknisk utbildning och vill utvecklas i en roll där du får insyn i hur ett globalt industribolag fungerar på riktigt? Academic Work söker nu en Junior Konstruktör inom Säljsupport till vår kund i Lidköping – en perfekt start för dig som vill kombinera teknik, support och affärer!Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Som konsult hos vår kund i Lidköping blir du en viktig förstärkning till Sales & Technical Support-funktionen. Du kommer att arbeta på kontoret tillsammans med ett tajt team på tre personer inom säljsupport och fyra inom teknisk support. Din roll är att fungera som en viktig brygga och stötta säljkollegorna på plats med allt från tekniska underlag och offerter till orderregistrering för marknader som USA och Asien.
Vi letar efter en person som är i början av sin karriär och har en naturlig teknisk förståelse. Du behöver inte vara expert på produkterna från start, men du behöver ha drivet att leta upp information och modet att ta egna kontakter internt för att driva dina ärenden framåt. Rollen kräver att du snabbt kan tolka teknisk dokumentation och omsätta informationen i praktiken.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar nära både produktion, inköp och logistik, vilket ger dig en unik helhetsbild av hur produkterna blir till och når slutkunden. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Teknisk säljsupport: Du stöttar säljarna på kontoret med att ta fram tekniska underlag och offerter i affärssystemet Monitor
Hantering av ritningar: Du gör enklare justeringar i befintliga SolidWorks-filer (t.ex. ändra mått eller lägga till text) för att anpassa ritningar efter kundens specifika order
Orderhantering: Du registrerar allt från standardordrar till mer komplexa projekt med tekniska ändringar
Logistik & Koordinering: Du bistår i frågor kring hur produkter ska packas och bokar transporter för internationella leveranser
Vi söker dig som
Har en teknisk utbildning från gymnasium, yrkeshögskola eller universitet
Har kunskaper i CAD (gärna SolidWorks) och förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
Har ett stort intresse för mekanik
Har grundläggande förståelse för el/elektronik
Har goda kunskaper i både svenska och engelska, då rollen innebär daglig hantering av internationella ordrar och dokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CBYGP2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9992812