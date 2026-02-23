Junior kommunikatör till uppdrag i Sundsvall
Vi söker en entusiastisk och mångsidig kommunikatör till uppdrag i Sundsvall! Om du är nyexaminerad inom kommunikation eller har några års erfarenhet och är redo att ta nästa steg i din karriär, kan detta vara tjänsten för dig. Denna tjänst är en bred roll där du förväntas hantera både administrativa uppgifter och kontakter med externa parter. Vi ser därför gärna att du har datavana, är lättlärd, och har tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Du är även kreativ, utåtriktad och lösningsorienterad.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Planera, producera och publicera kommunikationsmaterial i olika kanaler.
Samordna och hantera kontakter med externa parter, såsom samarbetspartners och leverantörer.
Stötta verksamheten i kommunikativa frågor och bidra med kreativa lösningar.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till kommunikationsarbetet.
Arbeta i och administrera olika digitala verktyg och system.
Säkerställa att information är uppdaterad, korrekt och tillgänglig.
Bidra till utveckling och förbättring av interna och externa kommunikationsprocesser.Kvalifikationer
Du har en utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning vi bedömer likvärdig.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du motiveras av mötet med nya människor och vill göra det lilla extra.
Du har lätt att lära och angriper dina arbetsuppgifter på ett noggrant och analytiskt sättÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
