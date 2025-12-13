Junior kommunikatör till El-Kretsen
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-12-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
På El-Kretsen drivs Sveriges insamlingssystem för elavfall och batterier, en viktig del i hållbarhetsarbetet. Vi söker nu en nyutexaminerad kommunikatör som vill vara med och forma deras budskap och höja deras digitala närvaro. Här får du utrymme att bidra med nya idéer i ett engagerat team.
OM TJÄNSTEN
Som kommunikatör kommer du att spela en nyckelroll i att förstärka organisationens budskap och öka dess synlighet. Du kommer att arbeta brett med innehållsskapande, från djupgående artiklar till engagerande inlägg i sociala medier, främst via LinkedIn, och bidrar aktivt till att informera om El-Kretsens viktiga arbete.
Rollen passar dig som vill kombinera akademiskt skrivande med praktisk kommunikation och som trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar. Du arbetar nära två kollegor med ansvar för webb, grafiskt material och informationscenter, samtidigt som du självständigt driver dina egna projekt framåt. Du får stöd och redaktörskap för att hitta rätt tonalitet, men förväntas också bidra med egna idéer och kreativa grepp som utvecklar El-Kretsens kommunikation. Till denna roll söker vi dig som har ett intresse och engagemang för hållbarhet.
Du erbjuds
Vi erbjuder ett sex månader långt projekt, där du får en unik chans att växa i din roll. Du kommer att få kontinuerlig handledning och redaktörsstöd för att snabbt komma in i verksamheten och tonalitet, samtidigt som du får stort eget ansvar och utrymme för att testa nya idéer.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att producera kvalitativt innehåll för deras digitala kanaler, driva närvaro i sociala medier och bidra med undersökande journalistik. Du kommer att vara central i att kommunicera El-Kretsens uppdrag och värden till en bred publik.
• Skriva artiklar och texter till El-Kretsens webb, framför allt till Kunskapsrummet (kunskapsrummet.com)
• Utveckla och implementera strategier för sociala medier, särskilt LinkedIn
• Genomföra undersökningar och skriva artiklar i ett mer akademiskt format
• Aktivt bidra med nya idéer för El-kretsens kommunikation
• Ansvara för utskick av nyhetsbrev till kunder och partners
• Samverka med kollegor i organisationen för att samla in fakta, delta i studiebesök och förstå verksamheten
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller miljövetenskap med kommunikationsinriktning
• Avancerad kunskap inom textproduktion och språkvård
• God kunskap och intresse för sociala medier, särskilt LinkedIn
• Har flytande kunskaper inom svenska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med film- eller serieproduktion för digitala kanaler
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om El-kretsen här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9643061