Junior kommunikatör
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Marknadsföringsjobb / Karlstad Visa alla marknadsföringsjobb i Karlstad
2026-06-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Karlstad
, Göteborg
, Stockholm
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
Som junior kommunikatör på myndigheten kommer du att arbeta självständigt såväl som i grupp med andra kommunikatörer och medarbetare på myndigheten. Du driver och deltar i framtagningen av kommunikation till alla våra målgrupper.
För den här tjänsten ser vi gärna någon som är nyexaminerad och i början på sin karriär. Dina arbetsuppgifter
Följande arbetsuppgifter är vad du kan förvänta dig av rollen:
Arbeta med målgruppsanpassad kommunikation inom totalförsvarsområdet genom alla myndighetens kanaler. Tillsammans med övriga på enheten se över verksamhetens kommunikationsbehov och delta i planering samt genomförande.
Vana av att arbeta med innehåll på sociala medier.Kvalifikationer
Den här anställningen kräver att du har utbildning från högskola/universitet i kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant. Kunskaper i verktyg för CMS (vi använder Sitevision), bildbehandling och design (vi använder Adobe CS). Kan hantera hela kommunikationsprocessen, exempelvis ta fram budskap, skriva nyheter samt publicera på webb och i sociala medier.
Det är meriterande om du har kunskap om totalförsvarsområdet, förståelse av statlig verksamhet samt kunskap om kriskommunikation
Som person är du engagerad, nyfiken, lyhörd och strukturerad. Du driver dina uppdrag från idé till mål och söker lösningar för att komma framåt. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, men du har heller inga problem med att arbeta självständigt. Du behöver också ha ett ödmjukt förhållningssätt.
Detta är en bred roll med många kontaktytor och därför att det viktigt att du trivs med att bygga relationer både internt och externt.Anställningsvillkor
Tjänsten är en särskild visstidsanställning om 6 månader med ambitionen att starta den 1 september till och med 28 februari 2027.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.
Vi vill ha din ansökan senast den 22 juni 2026.
Läs mer om oss på vår webbplats: pliktverket.se/jobba-hos-oss Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Leif-Anders Andersson leif-anders.andersson@pliktverket.se 010-1902934 Jobbnummer
9961269