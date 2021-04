Junior Kock/Assistent Asiatisk meny - SWE HR & Business Partner AB - Kockjobb i Stockholm

SWE HR & Business Partner AB / Kockjobb / Stockholm2021-04-08Vi söker en proffsig, glad och trevlig Junior Specialkock/Kockassistent/Restaurangassistent, gärna med någon erfarenhet av det asiatiska köket med särskild tonvikt på det Thailändska, Koreanska, Vietnamesiska och Japanska köket.Restaurangen är belägen i Johanneshovs-området inte långt från Globen och erbjuder både servering samt take-away. Bra allmänna kommunikationer i närheten.Vi söker dig som har avslutad (med examen) restaurangutbildning på minst gymnasienivå, från en svensk eller nordisk skola/institut. Detta är ett krav.Vi förutsätter att du tycker om att arbeta i högt tempo inom restaurangsektorn, har lätt för att samarbeta och vill göra allt för att våra kunder ska komma tillbaka. Du är också villig att arbeta på helger samt på kvällstid.Du ska vara inställd på och vilja hjälpa till med alla arbetsuppgifter som förknippas med att driva restaurang, ex. assistera Kocken med att förbereda maträtter och efter upplärning även tillaga vissa rätter helt självständigt. Du ska även paketera take-away och leveranser/catering, samt ta hand om den dagliga städningen/disken i köket. I tjänsten ingår även att ta beställningar, sköta kassan, servera, diskplock, diskning, och allmän daglig städning. Med andra ord: allt som hör till driften av en restaurang.För oss är viljan att hjälpa till och samarbeta samt att ha rätt inställning till ditt arbete viktiga delar av din personlighet.Vana från arbete i restaurang med asiatisk inriktning med tonvikt på det Thailändska, Koreanska och Vietnamesiska köket är en fördel. Du måste även ha viss vana från att förbereda/tillaga maträtter, helst asiatiska, i restaurangkök. Du kan arbeta självständigt men du vill också lära dig mer.Du talar svenska och engelska flytande. Detta är ett krav.Tjänsten är inledningsvis på deltid men kommer att utökas till heltid, förutsatt att du är rätt person.Intresserad? Skicka in ditt CV med en kort beskrivning av dig själv.Sök nu via e-post: lasse.ohlsson@isg.com 2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-25SWE HR & Business Partner AB5677524