Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?För kunds räkning söker vi nu dig som vill ta dig an rollen som Key Account Manager. Bolaget sitter i centrala Stockholm och är digitalt nischat samt framåtlutat. De är just nu i en tillväxtfas och söker därför nya hungriga säljare. Bolaget arbetar aktivt med sökordsoptimering och annonsering online.Vi söker en person som vill vara på tårna, alltid ser till kundens bästa och kan ha många bollar i luften samtidigt. Du ska trivas med att vara social och kunna bemöta människor dagligen. Arbetet sker i ett högt tempo, även detta är något som du ska trivas med. Att göra lyckade affärer ska du alltid sträva efter och ha drivet till det.Du kommer att ansvara för att skapa och bibehålla goda, långsiktiga, kundrelationer. Detta med både telefon och personligamöten som verktyg så kommer du att sälja annonsering. Du ska ha god förståelse för media och gärna tidigare erfarenheter inom det. Även erfarenhet inom sälj är av vikt och då kunna visa på goda resultat. Du kommer att arbeta efter en budget och har mycket eget ansvar där du förväntas uppnå den, så en bra balans på egna ben.I ryggen kommer du självklart att ha ett härligt team där ni alla har individuella samt gemensamma mål att uppnå. Det är meritererande att du har lite utav en vinnarskalle och starkt pannben.2021-04-07I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5674693