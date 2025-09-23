Junior Kemiingenjör till materialteam - Din karriär börjar här!
2025-09-23
Är du nyutexaminerad inom kemi eller materialvetenskap och vill kickstarta din karriär i en praktisk roll med tydlig teknisk inriktning? Trivs du i labbmiljö, gillar att arbeta noggrant och är nyfiken på framtidens materiallösningar? Då kan det här vara ett riktigt spännande steg för dig!
Ansök redan idag - urval sker löpande!
Vad du kommer att göra
Som junior kemiingenjör blir du en del av ett kompetent materialteam med cirka tio kollegor, uppdelat i tre expertområden:
• Gummi
• Målning och ytbehandling
• Plast och limning
Ditt fokus ligger i början på målning och ytbehandling, där du får arbeta praktiskt med provning av målade och plastbaserade komponenter enligt etablerade standarder. Du kommer exempelvis att testa plåtar och andra artiklar inom företagets nya målningskoncept - ett arbete som kräver både noggrannhet och labbvana.
Med tiden får du större ansvar, där du själv planerar, genomför och analyserar provserier. Rollen erbjuder också samarbeten med konstruktörer, inköp och fältpersonal, vilket ger bredd och variation i din vardag.
Vem vi tror att du är
Du gillar struktur och precision. Du trivs i labbmiljö, arbetar metodiskt och har inget emot att repetera moment där det krävs. Du är inte rädd för att ställa frågor, utan är nyfiken och vill förstå hur saker hänger ihop. Din samarbetsförmåga gör dig till en naturlig del av teamet - du lyssnar, delar med dig av dina insikter och bidrar till god stämning.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom kemiteknik, kemi eller materialvetenskap
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är ett plus om du har:
• Tidigare erfarenhet av labbmiljö
• Kunskaper i Officepaketet
• Arbetat med provskåpOm företaget
Företaget du kommer att arbeta hos är en global nyckelspelare inom utveckling av lastbilar och bussar. Här pågår en tydlig satsning på hållbara transportlösningar, och som junior kemiingenjör får du möjligheten att bidra till den gröna omställningen från dag ett.
Företaget är beläget i Södertälje, och du blir en del av en arbetsmiljö där teknik, innovation och kvalitet står i centrum.
Om Framtiden
Vi på Framtiden är specialister på att matcha rätt talang med rätt arbetsplats. Vi tror på långsiktighet och vill göra skillnad - för våra kandidater såväl som våra kunder. För den här tjänsten kommer du till en början att vara anställd via Framtiden.
Övrig information
Placering: Södertälje
Start: september 2025
Arbetstider: Dagtid, kontorstider
Omfattning: Heltid
Rekryteringsprocess: Intervju med Framtiden Referenstagning Intervju hos kund Beslut
Dags att ta steget!
Är du redo att ta klivet in i arbetslivet och utvecklas i en roll med mycket teknik, struktur och samarbete?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
