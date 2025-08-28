Junior Kategoriinköpare till Vitvaruexperten
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för inköp och vill ta nästa steg i karriären inom e-handel? Hos Vitvaruexperten får du chansen att utvecklas i en spännande bransch där affär, sortiment och kundnytta möts. Här blir du en del av ett engagerat team som brinner för att erbjuda marknadens bästa vitvaror och hemelektronik - och där din roll gör verklig skillnad i vardagen. Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vitvaruexperten är en snabbväxande e-handelsaktör med fokus på vitvaror och hemelektronik. Företaget grundades 2015 med målet att göra det enklare och tryggare att handla vitvaror online, och är idag en del av BHG Group. Vitvaruexperten strävar efter att erbjuda deras kunder hög kvalitet, bra priser och smidiga köpupplevelser - och för att lyckas med det behövs ett starkt inköpsteam i grunden. Därför söker de nu en junior kategoriinköpare som vill vara med och bidra till deras fortsatta tillväxt
Som junior kategoriinköpare blir du en viktig del i att forma och utveckla deras sortiment. Du arbetar nära kategorichefer och får inblick i hela inköpsprocessen - från orderläggning och leverantörskontakter till kampanjplanering och produktadministration. Rollen är varierande och ger dig möjlighet att växa, samtidigt som du bidrar till att säkerställa ett attraktivt och lönsamt sortiment på deras webbplats. Har du dessutom ett intresse för e-handel och affärsutveckling kommer du snabbt att trivas och utvecklas hos de.
Du erbjuds:
• En utvecklande roll i ett entreprenörsdrivet företag i tillväxt
• Arbetsplats i deras moderna lokaler hos Convendum i hjärtat av Sundbyberg
• Ett engagerat team som värdesätter samarbete och nya idéer
• Förmånligt friskvårdsbidrag samt möjlighet till distansarbete vissa dagar
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Orderhantering: Planera och lägga beställningar.
• Kampanjplanering: Bidra med produkturval och prisförslag i samråd med marknadsteamet.
• Leverantörskontakter: Boka och delta i möten, följa upp åtgärder och bygga relationer.
• Inköpsplanering: Analysera lagersaldon och säljtrender tillsammans med kategoriansvarig.
• Inköpsuppföljning: Utvärdera kampanjer, följa upp nyckeltal och identifiera förbättringsmöjligheter.
• Produktadministration: Lägga upp och uppdatera produkter i deras e-handelssystem.
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning, gärna inom inköp, e-handel, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Är strukturerad, noggrann och gillar att ha koll på detaljer
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av en liknande roll inom inköp
• Erfarenhet av e-handelsplattformar eller affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi ser att du är en person som är både strukturerad och noggrann, med ett naturligt öga för detaljer. Du uppskattar att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, men trivs lika bra i nära samarbete med kollegor i teamet. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga och lätt kan hantera flera uppgifter parallellt, utan att tappa fokus eller kvalitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Vitvaruexperten här. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9479629