Junior jurist till Sundbyberg
Har du jobbat som jurist i ett år vill nu arbeta inom offentlig sektor? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vi söker en junior jurist till ett konsultuppdrag hos en myndighet i Sunbyberg. Uppdraget startar den 2/2 och pågår i 3 månader. Omfattning är 100 % av en heltid. Arbetet utförs i kundens lokaler i Sundbyberg. Kunden är en samhällsnyttig myndighet vars uppgift är att arbeta med skulder.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
I rollen som junior jurist kommer du att jobba med följande:
granskning av handlingar som förekommer i konkursflöde
upprätta förslag till yttranden över sluthandlingar
upprätta förslag till yttranden över förvaltarval
sekretessgranskning
vissa administrativa uppgifter kan tillkomma
Som jurist på denna myndighet kommer du att arbeta på avdelningen för konkurstillsynen. Detta kräver att du är noggrann och har förmåga att snabbt kunna lära dig nya arbetsuppgifter. Du ser samband och konsekvenser och kan självständigt dra slutsatser och fatta beslut. Du har även förmåga att åstadkomma resultat och att driva ditt arbete framåt.Kvalifikationer
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
godkänd juristexamen om 270 högskolepoäng (180 poäng)
minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som jurist
goda kunskaper i svenska avseende tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 21/1.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076-013 22 00
