Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-04-09Till ett uppdrag hos vår kund, som är inom bilbranschen, söker vi en utrullningstekniker som ska vara ensam ansvarig för ett utrullningsprojekt inom Office 365. Vi söker dig som är i starten av din IT-karriär. Kanske har du gått ett IT-gymnasium eller YH-utbildning? Du har kunskap inom Windows 10, Office 365, grundläggande kunskaper av konfiguration och felsökning av hård- och mjukvara samt nätverk.Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.2021-04-09Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att åka ut till kundens olika kontor och genomföra installationer av office 365. Du kommer att ha tillgång till en bil och åka runt till flera platser runt om i Skåne.Din profil och kvalifikationenVi söker någon som är ansvarstagande och gillar kundkontakt. Du ska inte ha några problem med att ta initativ samt vara självgående. Körkort är ett krav.Kompetensmässigt ser vi gärna att du har erfarenhet inom:Windows OSOffice 365InstallationUppackning och ihop-sättning av hårdvaraEnklare skrivarfelsökningar ur klientperspektivEnklare nätverksfelsökningar ur klientperspektivVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vad vi erbjuderPå Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.OBS! Du vet väl att du kostnadsfritt kan ladda ner hundratals e-böcker på vår hemsida. Där finns böcker inom allt från t ex IT, ekonomi, personlig utveckling, karriärstips till hur man skriver ett bra CV.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Hanna Ström på telefon 0734-159385 eller hanna.strom@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-09Centric Professionals AB5681317