Junior IT-tekniker till Ovzon!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en nyfiken och lösningsorienterad junior IT-tekniker som vill jobba med den senaste tekniken inom satellitkommunikation? Hos Ovzon får du chansen att växa i en bred och utvecklande roll där du är med och formar framtidens säkra kommunikationslösningar - tillsammans med ett globalt team i en högteknologisk miljö Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Ovzon är ett svenskt företag som erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, så kallad SATCOM-as-a-Service. Genom att kombinera högkapacitets-satellitnätverk, portabla terminaler, gateway-tjänster och dedikerad kundsupport levererar Ovzon säkra och flexibla kommunikationslösningar till kunder inom försvar, säkerhet, media och offentlig sektor. Företaget har verksamhet i både Sverige och USA.
Som IT-tekniker kommer du att vara en viktig del i att bygga och underhålla Ovzons IT-infrastruktur. Som person är du en doer som gärna tar för dig i arbetet. Detta är en ny roll på plats som du får vara med och utforma samt växa i. Du kommer att arbeta med en bredd av uppgifter, från slutanvändarsupport till att designa och konfigurera nätverk. Du kommer även att samarbeta nära Ovzons IT-leverantörer. Då rollen kommer innebära mycket kontakt med underleverantörer och kollegor i andra delar av världen är det viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera på engelska. Vidare kommer rollen att innebära arbete med cybersäkerhet.
Du erbjuds
• En spännande roll hos ett innovativt företag med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
• Att arbeta med den senaste tekniken inom satellitkommunikation
• En långsikt roll hos ett företag som är på en spännande resa
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
• Strukturera och konfigurera nätverk
• Dialog med IT-underleverantörer
• Bidra till informationssäkerhet genom att följa och förbättra interna riktlinjer
• Felsökning och underhåll av IT-system
• Slutanvändarsupport gentemot kunder och interna medarbetare
• Underhålla och uppdatera dokumentation kring IT-system och rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Har kunskaper inom nätverk
• Har kunskaper inom och ett intresse för cybersäkerhet
• Flytande i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med IT-leverantörer
• Erfarenhet av nätverkskonfiguration
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Ovzon här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466327