Junior IT-tekniker till fartfyllt uppdrag i Malmö
Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Olofström
eller i hela Sverige
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Som tekniker hos oss blir du en viktig del i ett projekt där vi hanterar datorutbyten och felsökning åt Region Skåne. Du arbetar praktiskt på plats på sjukhusen i Malmö och Lund, där du felsöker datorer, byter ut utrustning och har kontakt med användarna på plats.
Du använder våra system för att ta emot ärenden, skapa kundkontakter och säkerställa att datorerna fungerar som de ska. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet och ett serviceinriktat sätt.
Du behöver inga tidigare erfarenheter inom IT eller teknik, vi lär dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är att du är nyfiken, ansvarstagande och gillar att lösa problem i praktiska situationer.
Du utgår från kontoret i Malmö tillsammans med teamet som hanterar logistiken kring utrustningen. Körkort krävs för tjänsten.
Svenska är ett krav och du ska kunna göra dig förstådd på engelska.
Detta är en visstidsanställning med start så snart som möjligt och sträcker sig tre månader fram i tiden, med chans till förlängning/tillsvidareanställning.
Lön mellan 25 000-28 000 kronor i månaden.
Vi söker fyra medarbetare till rollen som junior IT-tekniker.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-12Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Fredrik Magnusson på fredrik.magnusson@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Onitio Jobbnummer
9602084