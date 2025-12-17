Junior IT-tekniker inom Digital arbetsplats
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som junior IT-tekniker inom Digital arbetsplats arbetar du i vårt logistikteam, som är en viktig del av kommunens IT-leverans. Vi ansvarar för att tusentals medarbetare får rätt IT-utrustning i rätt tid - en central del i att skapa en fungerande och säker digital arbetsmiljö för kommunens verksamheter. I rollen kommer du bland annat att:
• Hantera beställningar, utlämning och återtag av mobiltelefoner, surfplattor och tillbehör
• Arbeta praktiskt med mottagning, registrering, konfigurering och utskick av utrustning
• Ge lättare användarstöd och hjälpa användare via inkomna ärenden
• Utföra grundläggande systemadministration i våra hanteringssystem
• Bidra till ordning, struktur och flöde i våra logistikprocesser
• Arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor i teamet
Det här är en lärande roll där du får stöd av erfarna kollegor, tydliga processer enligt ITIL och stora möjligheter att växa vidare inom IT-området.
Din arbetsplats
LKDATA är kommunens IT-avdelning och tillhör förvaltningen Verksamhetsstöd och service. Här arbetar cirka 120 medarbetare med att leverera stabila, säkra och moderna IT-tjänster till kommunens verksamheter - och i förlängningen till elever, brukare och invånare.
Inom enheten Teknik och Service är vi cirka 30 medarbetare som tillsammans ansvarar för kommunens Digitala arbetsplats - allt från användarnära IT (som datorer, surfplattor och tillbehör) till kontorsnära IT (såsom utskriftslösningar och mötesrumsutrustning).
Logistikteamet stöttar hela det här området och arbetar med livscykelhantering av kommunens IT-utrustning. Det innebär ansvar för beställning, registrering, mottagning, utskick och återtag av den teknik som våra användare behöver.
Den här tjänsten har fokus på livscykelhantering av kommunens mobila enheter.
Vi har ett öppet klimat och högt i tak, där vi delar kunskap, stöttar varandra och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Hos oss får du både arbetsglädje och möjlighet att växa i din roll.
Du som söker
Vi söker dig som är i början av din karriär och som vill arbeta praktiskt med IT och service.
Vi ser att du har:
• kunskap och intresse av IT
• ett intresse för IT, digitala arbetssätt eller mobil teknik
• gymnasieutbildning
Som person är du:
• initiativtagande och gillar att få saker att hända
• samarbetsorienterad och trivs i ett team där man hjälper varandra
• prestationsorienterad och motiveras av att göra ett bra jobb
• serviceinriktad, lyhörd och bemöter andra professionellt
• strukturerad och trivs när det är ordning och flera uppgifter hanteras samtidigt
Det är meriterande - men inget krav - om du har erfarenhet från service, butik, lager, logistik eller enklare IT-uppgifter. Det viktiga för oss är IT-kunskap och intresse, energi och vilja att lära - inte hur mycket erfarenhet du redan har.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16347
