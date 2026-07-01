Junior IT-tekniker
Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Är det något du gillar så är det teknik! Du gillar känslan av att hjälpa människor, att få känna hur de uppskattar att någon som verkligen kan sin sak gör det begripligt för dem. Du är intresserad av teknik och även såklart att ge god service. Du tycker om att kommunicera med människor och inser vikten av återkoppling. Du bör ha minst 1-3 års relevant arbetserfarenhet, samtidigt lägger vi stor vikt vid personlighet.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som junior IT-tekniker fokuserar du på att ge support och se till att arbetsplatsens teknik fungerar som den ska. Du arbetar nära användarna och får lära dig hur en professionell IT-miljö underhålls. Vanliga arbetsuppgifter:
Installation och konfiguration av arbetsplatser Du hjälper till att installera datorer, skrivare, telefoner och annan utrustning, samt ser till att allt fungerar och är kopplat till nätverket.
Felsökning och användarsupport När kollegor får tekniska problem, hjälper du till att hitta lösningar – antingen på plats eller via fjärrsupport. Du lär dig att arbeta metodiskt och tryggt även vid stressiga situationer.
Uppdateringar och grundläggande säkerhet Du ser till att enheter är uppdaterade med rätt mjukvara och säkerhetspatchar. Vi visar dig hur du arbetar enligt företagets rutiner för IT-säkerhet.
Support och service Du är ett vänligt ansikte utåt som ger teknisk hjälp och vägleder användare på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Dokumentation Du hjälper till att dokumentera installationer, utrustning och ärenden så att vi alltid har koll på IT-miljön.
Lärande och utveckling Du deltar aktivt i förbättringsarbete och får stöd att växa i din roll och ta mer ansvar över tid.Kvalifikationer
Utbildning inom IT/teknik, eller 1–2 års praktisk erfarenhet av IT-support eller liknande
Intresse för teknik, problemlösning och att hjälpa andra
Kommunikativ och serviceinriktad – du gillar att prata med användare och kan förklara teknik på ett enkelt sätt
Grundläggande kunskaper om datorer, operativsystem och nätverk
Talar och skriver svenska obehindrat
💚 Human IT
Human IT handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Human IT's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Human IT anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6093200-2079708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
9986737