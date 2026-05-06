Junior IT-supporttekniker till ledande mjukvarukoncern
Är du i början av din karriär inom IT och drivs av att ge förstklassig service? Har du ett genuint tekniskt intresse och vill växa i en roll där din sociala förmåga är din främsta styrka? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
I den här rollen blir du en del av ett framgångsrikt, internationellt bolag som ligger i framkant när det gäller digitala lösningar och mjukvaruutveckling för framtiden. Som IT-supporttekniker hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten och utvecklingsvägarna i en stor koncern, kombinerat med det personliga ansvaret på det lokala kontoret.
Du kommer att vara den enda supportteknikern på plats i Stockholm, vilket innebär att du blir en nyckelperson för dina lokala kollegor. Du ingår dock i ett nationellt team som sitter utspridda i landet, vilket ger dig tillgång till ett starkt nätverk av expertis. Hos oss uppmuntras nyfikenhet; du kommer få möjlighet att lägga tid på egna miniprojekt och fokusera extra på de tekniska områden du brinner mest för - oavsett om det är nätverk, säkerhet eller automation.
En trygg start på din resa: Vi tror på en ordentlig introduktion. Du kommer att tilldelas en dedikerad mentor och följa en tydlig onboarding-plan. Som en del av din första tid hos oss kommer du även få resa till ett av våra andra kontor i Sverige för att lära känna organisationen, teamet och våra processer på djupet.
Du erbjuds Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön, en tydlig onboardingprocess med en tilldelad mentor, samt goda möjligheter till personlig och professionell utveckling inom en stor teknikkoncern. Du får chansen att påverka din roll och bidra med egna idéer, inklusive inom AI, och kommer att få resa till andra kontor under introduktionen för att lära känna organisationen.Dina arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker har du en bred och varierad vardag där du stöttar organisationen i både stora och små ärenden. Du arbetar nära Facility-avdelningen för att skapa en förstklassig kontorsupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Support & Felsökning: Hantera inkommande ärenden (tickets) och lösa tekniska problem direkt på plats eller remote.
On- & Offboarding: Ansvara för att nyanställda får en smidig start genom att förbereda konton, behörigheter och hårdvara, samt hantera avslut för kollegor som slutar.
Hårdvara & Kringutrustning: Installation, konfigurering och felsökning av laptops, skärmar, skrivare och mötesrumsteknik.
Nätverk & System: Enklare felsökning av nätverk samt deltagande i projekt vid införande av nya system och verktyg.
Orderhantering: Ansvara för inköp och lagerhållning av teknisk utrustning.
Vi söker dig som
Har arbetat med IT-support/helpdesk eller i en liknande teknisk roll.
Har goda kunskaper i Windows-miljö och hårdvara.
Har ett genuint intresse för IT och teknik - du är förmodligen den som familj och vänner ringer när deras datorer bråkar.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Har en teknisk utbildning från gymnasium eller yrkeshögskola.
Intresse för programmering eller AI-projekt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är utpräglat social och kommunikativ - du tycker om att hjälpa andra och sprider god energi omkring dig. Du är dessutom strukturerad, har ordning och reda på dina arbetsuppgifter och tar egna initiativ för att förbättra processer på kontoret.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WMKJDW". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
