Junior IT-support - Malmö

Om rollen
Vi söker en engagerad och serviceinriktad Junior IT Support till en av våra kunder i Malmö. Rollen passar dig som nyligen tagit examen inom IT eller är i början av din karriär och vill ha en utvecklande heltidstjänst i en professionell miljö.
Du kommer att vara en del av ett supportteam som hjälper användare med IT-relaterade frågor och tekniska problem - både via telefon, chatt och på plats.
Ge 1st line support till användare internt
Hantera ärenden via telefon, mail eller ärendehanteringssystem
Felsöka hårdvara, mjukvara och nätverk
Installera och konfigurera datorer, skrivare och system
Dokumentera lösningar och uppdatera manualer
Eskalera ärenden vid behov till 2nd line eller specialistteam
Vi söker dig som
Har en IT-relaterad utbildning (yrkeshögskola, gymnasie- eller högskolenivå)
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och kommunikativ
Trivs med att hjälpa andra och lösa tekniska problem
Kan arbeta strukturerat och självständigt
Har grundläggande kunskaper inom Windows-miljöer, Office 365 och nätverk
Meriterande:
Erfarenhet från support, helpdesk eller teknisk kundkontakt
Kunskap om Active Directory, ärendehanteringssystem eller fjärrstyrning
Vi erbjuder
En trygg heltidstjänst med god introduktion
Möjlighet att växa inom IT-support och drift
Stöttande kollegor och trevlig arbetsmiljö
Marknadsmässiga villkor och kollektivavtal
En perfekt språngbräda för din IT-karriär
