Junior IT-support - Malmö

Hirely AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-10-11


Om rollen

Vi söker en engagerad och serviceinriktad Junior IT Support till en av våra kunder i Malmö. Rollen passar dig som nyligen tagit examen inom IT eller är i början av din karriär och vill ha en utvecklande heltidstjänst i en professionell miljö.

Du kommer att vara en del av ett supportteam som hjälper användare med IT-relaterade frågor och tekniska problem - både via telefon, chatt och på plats.

Publiceringsdatum
2025-10-11

Dina arbetsuppgifter
Ge 1st line support till användare internt

Hantera ärenden via telefon, mail eller ärendehanteringssystem

Felsöka hårdvara, mjukvara och nätverk

Installera och konfigurera datorer, skrivare och system

Dokumentera lösningar och uppdatera manualer

Eskalera ärenden vid behov till 2nd line eller specialistteam

Vi söker dig som

Har en IT-relaterad utbildning (yrkeshögskola, gymnasie- eller högskolenivå)

Är serviceinriktad, lösningsorienterad och kommunikativ

Trivs med att hjälpa andra och lösa tekniska problem

Kan arbeta strukturerat och självständigt

Har grundläggande kunskaper inom Windows-miljöer, Office 365 och nätverk

Meriterande:

Erfarenhet från support, helpdesk eller teknisk kundkontakt

Kunskap om Active Directory, ärendehanteringssystem eller fjärrstyrning

Vi erbjuder

En trygg heltidstjänst med god introduktion

Möjlighet att växa inom IT-support och drift

Stöttande kollegor och trevlig arbetsmiljö

Marknadsmässiga villkor och kollektivavtal

En perfekt språngbräda för din IT-karriär

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Jobbnummer
9552150

