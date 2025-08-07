Junior IT-specialist
2025-08-07
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som Junior IT-specialist arbetar du med både systemutveckling och förvaltning i ett agilt DevOps-team. Du samarbetar med arkitekter och plattformsspecialister och tillsammans ansvarar ni för vad som idag är en central loggplattformstjänst. Tjänsten nyttjas av flertalet verksamhetsområden, bland annat för IT-säkerhet, intern-audit, samt felsökning av intern infrastruktur. Skatteverket, Kronofogden, Valmyndigheten, Skatteverkets gemensamma IT-infrastruktur och delade system är alla konsumenter av tjänsten i dagsläget. Du är med i framtagandet och implementationen av nya lösningar samt förvaltar de befintliga lösningarna inom dataanalys, dataplattform och datapipeline för att vidareutveckla tjänstens förmåga. Arbetet innebär samverkan med andra team, administration av plattformarna och dess tekniska konfiguration, samt att supportera lösningarnas kunder. Teamet har ett långsiktigt uppdrag och satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar med minimerad teknisk skuld. Värdeskapande och samhällsnytta är alltid i fokus.
I rollen kommer du att arbeta med olika tekniker, protokoll, verktyg och koncept. Den tekniska miljön omfattar bland annat Splunk Enterprise, Cribl Stream, Ansible, GIT, Python, Linux RHEL, Syslog, WEC, Active Directory, Open SSL, Java, GitOps, CI/CD, nätverk och brandväggar.
Vi befinner oss in en spännande tillväxtfas tillsammans med framåtlutad organisation vilket betyder både ny teknik och växande åtagande för en allt mer data-intensiv verksamhet. Skatteverkets Tekniska Tjänsteenhet (STT) som central IT-organisation har fått i uppgift att leverera framtidens myndighetsmoln som en av tre levererande IT-myndigheter till ett stort antal andra myndigheter. Vår uppgift är att tillhandahålla utvecklade förmågor inom analys, plattform och datapipeline på ett nytt men effektivt och säkert sätt.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar och interna lösningsorienterade workshops. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor IT-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Du tillhör IT-avdelningen, med placering i Sundbyberg, Stockholm.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant högskole-/universitetsutbildning inom it alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att skriva script eller automatisera arbetsflöden i REGEX/GROK, PowerShell eller liknande
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av RHEL eller annan liknande Linux distribution
- arbetslivserfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
Det är önskvärt om du har erfarenhet av att arbeta med Splunk eller andra loggplattformar. Det är även önskvärt att du har erfarenhet inom automation t.ex. med hjälp av Ansible eller motsvarande.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html?q=jobba+med+it.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Elisabeth Varming (rekryterande chef) elisabeth.varming@skatteverket.se Jobbnummer
9449101