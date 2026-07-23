Junior IT-projektledare
Myndigheten för civilt försvar / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-23
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Till EDIT – Enheterna för Digitalisering och it söker vi en junior projektledare. Enheterna ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den digitala arbetsplatsen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, verksamhetsutveckling, systemutveckling, processkartläggning, hantering av hårdvara, it-infrastruktur, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.
Myndigheten är i en expansionsfas där digitalisering och utveckling inom it är prioriterade områden. Alla större uppdrag inom vår it-verksamhet driver vi i projektform och vi behöver nu förstärka med ytterligare projektledare.
Vi söker dig som är i början av din karriär som projektledare och för att passa i rollen tror vi att du behöver vara nyfiken, prestigelös och ha lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har lätt för att skapa och vårda relationer och kan hantera flera mindre projekt samtidigt.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:
att framförallt leda interna projekt inom vår it-verksamhet från start till mål. Uppgifterna kan variera beroende på projekt men gemensamt är att du leder och samordnar alla aktiviteter från till exempel behovsanalys och utveckling till test, implementation och överlämning till förvaltning,
att samarbeta med bland annat styrgrupper, beställande organisationer, förvaltningsledare, it-arkitekter, externa konsulter och andra projektledare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
är i början av din karriär som projektledare och har en nyligen uttagen relevant akademisk examen inom exempelvis projektledning, IT eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
har något års erfarenhet som projektledare inom IT i Windows-miljö,
har grundläggande kunskap om IT-infrastruktur, IT-arbetsplats eller digitalisering.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor,
erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har god förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i såväl tal som skrift.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 70 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschefer Johan Fallström eller Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
)
651 81 KARLSTAD Jobbnummer
10010391