Junior IT-drifttekniker/Lagringsspecialist

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av en verksamhetskritisk IT-miljö inom sjukvården, där lagring, backup och hög tillgänglighet är avgörande för att rätt information ska finnas tillgänglig när den behövs. I rollen arbetar du med att säkerställa en stabil, säker och robust infrastruktur för bland annat journaler, medicinska bilder, forskningsdata och administrativa system.
Du ingår i ett engagerat team och samarbetar nära drifttekniker, systemförvaltare och IT-säkerhetsspecialister. Miljön präglas av höga krav på informationssäkerhet, sekretess, dataskydd och återställningsförmåga.
ArbetsuppgifterAdministrera, drifta och felsöka servermiljöer med fokus på lagring och backup.
Övervaka och vidareutveckla lagrings- och backupinfrastrukturen.
Säkerställa att data hanteras på ett säkert och regelmässigt sätt enligt gällande krav.
Bidra till hög tillgänglighet, robusthet och återställningsförmåga i IT-miljön.
Samarbeta med andra tekniska funktioner för att lösa incidenter och förbättra driften.
Dokumentera arbete och följa etablerade processer i det dagliga arbetet.
KravErfarenhet av administration, drift och felsökning av servermiljöer.
Kunskap om NAS- och SAN-miljöer.
Erfarenhet av backup- och återställningslösningar.
Grundläggande systemkunskap inom Linux och Windows.
Förståelse för nätverksteknik kopplad till lagring.
God dokumentationsförmåga och vana att arbeta enligt etablerade processer, exempelvis ITIL.
MeriterandeErfarenhet av prestandaoptimering och kapacitetsplanering för lagringssystem.
Erfarenhet av dataskydd, kryptering och säkerhetsaspekter kopplade till lagring och backup.
Erfarenhet från större organisationer med omfattande arkitektonisk komplexitet.
