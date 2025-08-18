Junior IT Service Coordinator-Kickstarta karriären inom IT Security
2025-08-18
Vi söker en engagerad Junior IT Service Coordinator med 1-3 års erfarenhet till vårt dynamiska och innovativa team inom IT Security och Compliance.
Rollen innebär nära samarbete med Service Owner och teamet för att säkerställa både kortsiktig effektivitet och långsiktig hållbarhet i våra IT-tjänster.
Som IT Service Coordinator kommer du att spela en central roll i koordinering, support och utveckling av IT-kompatibilitet och compliance-verktyg.Dina arbetsuppgifter
Koordinering och support: Säkerställa smidig drift och underhåll av IT-kompatibilitetsverktyg.
Teknisk support och utbildning: Ge stöd till tekniska teamet och driva användarutbildningar.
Utbildningsutveckling: Bidra till framtagning och utvärdering av utbildningsmaterial samt identifiera utbildningsbehov.
Service design och utveckling: Delta i utveckling av IT compliance-tjänster och Check-Up, driva förbättringar och innovation.
Styrning och strategi: Stödja långsiktig styrning och strategisk planering för IT compliance-verktyg.
Kvalifikationer (Skall-krav)
1-3 års erfarenhet inom IT-support eller IT servicekoordination.
Grundläggande kunskap inom IT Security och compliance, gärna för molntjänster.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt samt i team.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av compliance-arbete för molntjänster.
Erfarenhet av serviceleveranser i en internationell/multinationell kontext.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Fulltid, med goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan direkt.
CV där skall-krav tydligt framgår är ett krav för att komma vidare i processen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
