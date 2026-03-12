Junior installationstekniker sökes till Eltel!
2026-03-12
Är du en person som gillar att arbeta praktiskt och har ett intresse av el eller teknik? Då kan detta vara arbetet för dig.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Eltel följer strikta säkerhetsstandarder och certifieringar. De säkerställer att alla tekniska installationer och nätverkslösningar lever upp till högt ställda krav för informationssäkerhet. För närvarande genomför Eltel flera installations- och infrastrukturarbeten runt om i Norrbotten, där de ansvarar för viktiga tekniska installationer och nätverkslösningar.
Som installationstekniker åt Eltel kommer du arbeta med kabeldragning och montage av kabelstegar. En erfaren tekniker kommer att finnas på plats för handledning. En del av arbetet innebär att förlägga kabel utomhus i marken. Vidare ingår montage av accesspunkter i tak eller på vägg, vilket innebär att man skruvar fast 4 skruvar och sedan klickar på en accesspunkt.
Fiber svetsas av en erfaren tekniker, medan kontaktering av CAT6-kablar (vanligt datanät) görs av den sökande.
Arbetet kommer att ske på olika platser i Norrbotten men främst i Luleå och Boden.
Arbetet är förlagt på heltid.
Arbetstiderna är 07.30-16 vardagar.
Tillträde: Enligt överenskommelse
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Du trivs med att arbeta fysiskt och har en positiv inställning till att ta dig an praktiska uppgifter. Det är viktigt att du är strukturerad och fokuserad i ditt arbete, samt har viljan att lära dig.
Erfarenhet inom el är meriterande, exempelvis genom gymnasial utbildning inom el och energi eller genom tidigare praktisk erfarenhet. Körkort är också meriterande.
Du kommer att börja med att vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta som konsult på Eltel. Det finns möjligheter till att få fortsatt anställning direkt hos Eltel om det känns bra för alla parter efter en tid som konsult hos oss.
Skicka in en ansökan redan idag! Om du har frågor kring tjänsten så maila till ansvarig rekryterare, Emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
