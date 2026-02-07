Junior Innesäljare / Kundtjänst
2026-02-07
Med snart 100 år av passion och hantverk skapar vi rum där livet händer - över säsonger och generationer. Vi leder och driver utvecklingen framåt inom utomhusmiljöer, kända för vårt fokus på form, funktion och kvalitet. Med utgångspunkt i vårt arv och med småländsk ihärdighet utvecklar vi ständigt hållbara lösningar som möter både dagens och framtidens behov.
Junior innesäljare / Kundtjänst - Hillerstorp Sweden
Är du i början av din karriär eller vill du ta ditt första steg in i försäljning på ett närmare 100-årigt svenskt kvalitetsbolag med starkt varumärke och produkter som är lätta att tycka om?
Hos Hillerstorp får du arbeta nära kunderna, lära dig säljrollen från grunden och vara en del av en verksamhet som verkligen lever upp under säsong - varje år.
Hillerstorp är ett välkänt företag med lång tradition, starka värderingar och produkter som uppskattas i hela landet. Hos oss får du möjlighet att växa i en roll där kundrelationer, service och engagemang står i centrum. Vi har vår absoluta högsäsong mellan 15 mars och 15 september - en period som vi älskar, då kontakten med våra kunder ökar, tempot stiger och arbetsglädjen blir extra stark. Det är under dessa månader du verkligen får chansen att utvecklas och få värdefull erfarenhet.
Om rollen
Som Innesäljare och Kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar med kundkontakt via telefon, mejl och i butik, och hjälper våra kunder i allt från rådgivning till orderhantering. Du hanterar ärenden, följer upp frågor och ser till att varje kund känner sig sedd och väl omhändertagen. Rollen passar dig som gillar människor, är trygg i dialoger och tycker om att bidra med energi, lösningar och positiv service.
Du får möjlighet att lära dig hela affärsflödet - från första kundkontakt till avslutad order - samtidigt som du bygger en stabil grund för din fortsatta säljkarriär. För oss är din attityd viktigare än tidigare erfarenhet, och du kommer att få en tydlig introduktion och stöd av erfarna kollegor som gärna hjälper dig att växa och utvecklas.
Du får:
• Ta emot och hjälpa kunder via telefon, mejl och i butik
• Ge rådgivning och arbeta med proaktiv försäljning kring våra produkter
• Hantera inkommande kundärenden och följa upp frågor
• Administrera ordrar, kunddata och löpande uppföljningar
• Bidra till en positiv, lösningsorienterad kundupplevelse
Vem är du?
Du är i början av din yrkesbana och vill skaffa dig erfarenhet inom försäljning och kundservice. Du är positiv, flexibel och arbetsvillig - och du trivs när dagarna är fyllda av kundkontakt och varierande arbetsuppgifter. Du är nyfiken, ansvarstagande och gillar att lära dig nya saker. Du uttrycker dig väl på svenska och har en god känsla för service och bemötande.
Har du erfarenhet av sälj, butik, service eller administration är det självklart ett plus - men det är inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vill växa med oss.
Omfattning: Heltid - möjlighet till deltid på höst och vinter
Placering: Hillerstorp
Start: Omgående
Urval sker löpande och sista ansökningsdag är den 12 mars. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Känns detta som en roll där du skulle trivas och utvecklas? Då vill vi gärna höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar Hillerstorp med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
