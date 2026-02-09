Junior innesäljare, B2B.
2026-02-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du i början av din karriär och nyfiken på försäljning? Kanske har du jobbat i butik, kundservice eller något helt annat? Men känner att du vill ta nästa steg och komma in i en roll där du kan utvecklas på riktigt. Då kan WebbEss vara rätt för dig.
Hos oss får du chansen att växa i ett team där energi, laganda och vilja betyder mer än år av erfarenhet. Har du en idrottsbakgrund, oavsett sport eller nivå, har du redan de egenskaper vi värdesätter högt: disciplin, målmedvetenhet och förmågan att både tävla och samarbeta.
I rollen kommer du snabbt in i arbetet och får jobba med det som bygger en trygg grund inom försäljning. Du får bland annat:
• Genomföra uppsökande samtal för att etablera första kontakt med potentiella kunder.
• Kvalificera behov och presentera erbjudandet på ett tydligt och övertygande sätt.
• Samordna och hantera kostnadsfri testperiod, inklusive att guida kunden genom starten.
• Ansvara för signeringsprocessen och säkerställa att kunden kommer hela vägen i mål
Personprofil
Vi lär dig allt du behöver, så länge du kommer med rätt inställning. Vi tror att du är någon som gillar att jobba mot mål, som trivs i sociala sammanhang och som vill utvecklas, både personligt och professionellt. Har du dessutom en positiv attityd och en förmåga att se lösningar när andra ser problem, passar du perfekt hos oss.
Hos WebbEss får du en arbetsplats med högt tempo, glada kollegor och en kultur där dina idéer faktiskt spelar roll. Du får dessutom:
• En roll där du kan växa snabbt.
• Möjlighet att påverka hur vår försäljningsorganisation utvecklas.
• Stora interna karriärmöjligheter.
• Grundlön + förmånlig provisionsmodell.
Har du erfarenhet av försäljning sedan tidigare är det meriterande, men absolut inget krav, vi söker potential.
Start: Omgående.
Omfattning: Flexibelt mellan 50-100%.
Placering: Nacka Strand, Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
