Junior Inköpsprojektledare till globalt tech-bolag i Lund!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
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Vill du ta nästa steg inom inköp och logistik i en roll med stort eget ansvar? Som konsult hos Academic Work får du nu chansen att planera och leda kritiska inköpsflöden i komplexa projekt hos vår globala tech-kund i Lund.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start den 1 september 2026 som sträcker sig över ett helt år fram till sista augusti 2027. Du kommer att bli anställd av oss på Academic Work och arbeta som konsult ute på ett längre, spännande uppdrag hos vår kund i Lund – ett ledande bolag verksamt i en bransch där noggrannhet och struktur är a och o. För rätt person finns här fantastiska möjligheter att bygga ett starkt professionellt nätverk och utvecklas snabbt.
Som junior inköpsprojektledare och materialplanerare får du en nyckelroll där du koordinerar och driver inköpsdelarna för flera parallella projekt. Du kommer att sitta i händelsernas centrum och se till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid, samtidigt som du hanterar leverantörskontakter och optimerar flödena i affärssystemet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär en kombination av projektledning inom inköp och operativ materialplanering för att stödja tillverkningsprocessen.
Primärt planera, styra och leda inköpsprocesser och materialbehov för specifika projekt.
Ansvara för materialplanering och proaktivt motverka flaskhalsar i leveranskedjan.
Ha daglig kontakt och samarbete med leverantörer, projektledare och interna produktionsteam.
Administrera, uppdatera och följa upp order och lagersaldon i kundens affärssystem (ERP).
Hantera flera parallella uppgifter och snabbt prioritera om när projektförutsättningar ändras.
Koordinera logistikflöden och leveransbevakning
Vi söker dig som
Flytande kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis inköp, logistik, industriell ekonomi, produktionsteknik eller motsvarande.
Minst 1–3 års erfarenhet av arbete inom inköp, materialplanering, supply chain och logistik.
Erfarenhet av att arbeta i projektform eller med att hantera flera parallella tidslinjer och uppgifter.
Då tjänsten är placerad i en säkerhetsklassad miljö krävs det att du genomgår och godkänns i en registerspecifik säkerhetsprövning.
Det är meriterande om du har
Mycket goda kunskaper i ERP-system
Erfarenhet från tillverkande industri
God vana och praktisk erfarenhet av att arbeta i större affärssystem (ERP-system).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7XU0CO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9992458