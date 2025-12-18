Junior Inköpsprojektledare till Försvarsindustrin
2025-12-18
Är du nyexaminerad eller i starten av din karriär och vill ta första steget in i försvarsindustrin? Nu söker vi dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, supply chain eller som ingenjör med ekonomiinriktning. Här arbetar du med att driva material- och inköpsfrågor i fartygsprojekt och du kommer skaffa dig värdefull erfarenhet av projektledning. För att trivas och lyckas i rollen krävs ett starkt driv, en strukturerad arbetsmetodik och förmågan att bygga starka relationer. Intresserad? Läs gärna mer om rollen - och välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:Som inköpsprojektledare är du med i starten av olika typer av fartygsrelaterade projekt. Som inköpsprojektledare är du en viktig pusselbit för att säkerställa bra förutsättningar för framgångsrika projekt. Genom att du självständigt driver och skapar en inköpsplan och strategi utifrån projektets behov är du en viktig del att säkerställa projektens framfart. Du samarbetar nära inköpsavdelningen och hjälper projektet att eska resurser, definiera behov och lägga fram olika begäran till avdelningen.
För att trivas och lyckas i rollen krävs ett starkt driv, en strukturerad arbetsmetodik och förmåga att söka och sammanställa information från flera håll inom organisationen - såsom inköp, ekonomi, juridik, produktion och engineering. Här är rätt inställning och vilja att utvecklas helt avgörande!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa och utveckla materialbudgetar och offertkalkyler för nya projekt
Följa upp materialbudgetar för pågående projekt
Utveckla processer och förbättra förutsättningarna för hur budgetar skapas och hanteras
Möjligtvis ansvara för indexberäkningar i leverantörsavtal
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, supply chain eller industriell ekonomi
Stort intresse för försvarsindustrin
Meriterande med erfarenhet från inköp, planering, logistik eller motsvarade
Förmåga att bygga relationer och hämta information från olika funktioner inom organisationen
Ett stort mått av initiativförmåga och vilja att utvecklas
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Så snart som möjligt
Placering: Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
