Junior Inköpsprojektledare eller Materialplanerare
Avaron AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta nära inköp och materialflöden i en verksamhet där struktur, planering och leveranssäkerhet är avgörande. Rollen passar dig som vill bygga vidare på din erfarenhet inom inköp, materialplanering, supply chain eller logistik och som trivs i en miljö där flera aktiviteter pågår samtidigt.
Du blir en viktig del i arbetet med att planera och driva delar av inköpsarbetet i olika projekt. Det här är en bra möjlighet för dig som vill utvecklas i skärningspunkten mellan projekt, inköp och logistik.
ArbetsuppgifterDu planerar och driver olika delar av inköpsarbetet i flera projekt.
Du följer upp materialbehov, leveranser och prioriteringar för att bidra till ett stabilt materialflöde.
Du samordnar arbetet med relevanta kontaktytor inom inköp, materialplanering och närliggande funktioner.
Du hanterar flera parallella uppgifter och skapar struktur, framdrift och uppföljning i ditt arbete.
Du använder affärs- och planeringssystem som stöd i det dagliga arbetet.
KravMinst 1–3 års erfarenhet av inköp, materialplanering, supply chain eller logistik.
Relevant utbildning inom inköp, logistik/supply chain, industriell ekonomi, produktionsteknik eller liknande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i projekt eller med flera parallella uppgifter.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i ERP-system.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988725-2076666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9984246