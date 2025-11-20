Junior inköpare till Örnsköldsvik!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2025-11-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Vännäs
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i en karriär inom inköp och vara med och forma framtidens försörjningskedjor? Nu söker vi en driven person som vill ta nästa steg och arbeta i en roll som inköpare, där affärsutveckling, kundvärde och samhällsnytta går hand i hand. Låter detta intressant? Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker åt kunds räkning en inköpare till ett växande team inom Supply Chain Management i Örnsköldsvik. Här får du arbeta i framkant med strategiskt inköp, logistik och produktion - och samtidigt bidra till långsiktiga lösningar som gör verklig skillnad. I rollen som inköpare kommer du ingå i ett sammansvetsat team där kompetens, samarbete och innovation är nycklarna till framgång. Här får du möjlighet att vara en del av en miljö där ni tillsammans skapar affärsvärde genom smarta och effektiva inköpslösningar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av både operativa och strategiska inköpsprocesser - men viktigast är att du har rätt driv, nyfikenhet och vilja att lära. Är du i början av din karriär, kanske nyexaminerad eller junior, men med stort engagemang och en stark vilja att växa inom inköp? Då vill vi gärna höra från dig! Vi är öppna för att forma rollen utifrån rätt person. För att lyckas i rollen gillar du att jobba tvärfunktionellt, är trygg i att ta initiativ och motiveras av att identifiera förbättringar i varje led. För dig är det naturligt att ta ansvar, leverera mot mål och ständigt utvecklas - både personligt och professionellt. Du kommer att ha ett nära samarbete med en lyhörd och stöttande chef som värdesätter dina idéer och som ser till att du får det utrymme du behöver för att växa - både i rollen och i dina uppdrag.
Du erbjuds:
• En möjlighet att utvecklas och vara en del inom ett expanderande och spännande bolag
• Avancera dig i karriären och rollen som inköpare
• En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och din utveckling inom karriären
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår samarbetspartner. Detta är en långsiktig tjänst så det finns goda möjligheter att bli överrekryterad, förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad ingenjörsutbildning inom relevant område eller universitetsutbildning inom handel och logistik
• Har arbetat inom ekonomi, inköp eller motsvarande som anses relevant för tjänsten
• Behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
• Bor/har anknytning till Örnsköldsvik, alternativt ser veckopendling som ett möjligt upplägg
• Har aktivt ansvarat för inköp och leverantörsrelationer
• Har erfarenhet av affärssystem, exempelvis SAP
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9613396