Junior inköpare till Boden!
Vill du arbeta i en roll där struktur, affärsförståelse och samarbete står i fokus? Trivs du i en miljö där du får kombinera operativt inköpsarbete med utveckling av processer och system? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Professionals Nord söker nu, för kunds räkning, en inköpare till ett större bolag inom infrastruktur i Boden. Uppdraget inleds som en anställning via Professionals Nord, med ambitionen att du på sikt går över i anställning hos kundföretaget, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av inköpsteamet som idag består av två personer. Tillsammans ansvarar ni för att säkerställa effektiva inköp, välfungerande avtalshantering och korrekt leverantörsdata kopplat till pågående projekt. Parallellt pågår även ett arbete med att implementera ett nytt ERP-system, där du kommer ha en stödjande roll.
Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, där du får en bred kontaktyta och samarbetar med flera funktioner i organisationen.
I rollen som inköpare arbetar du brett inom inköpsflödet och blir en viktig del i att säkerställa att avtal, inköp och leverantörsdata hanteras korrekt och effektivt i organisationens system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
AvtalshanteringStötta i uppsättning och aktivering av avtal i affärssystem
Säkerställa att avtalsdata är korrekt, uppdaterad och tillgänglig
Utbilda och stötta interna roller och leverantörer i avtalsstruktur och användning
InköpHantera inköpsordrar från beställning till leverans, godsmottagning och fakturamatchning
Följa upp godkännanden och säkerställa ett effektivt inköpsflöde i det dagliga arbetet
AvvikelsehanteringIdentifiera och hantera avvikelser i matchningen mellan inköpsorder, leverans och faktura
Analysera och åtgärda differenser för att säkerställa korrekta flöden
LeverantörsdataRegistrera, uppdatera och kvalitetssäkra leverantörsinformation
Genomföra löpande kontroller och vid behov rensa och korrigera data
Säkerställa hög datakvalitet i systemen
Vi söker dig som
Har utbildning inom ekonomi, supply chain, inköp eller liknande
Har 2-4 års erfarenhet av inköp, administration eller liknande roll (meriterande med projektbaserad verksamhet)
Har förståelse för inköpsprocesser och gärna erfarenhet av ERP-system
Är van att arbeta strukturerat och noggrant med data och flöden
Har god analytisk förmåga och trivs med att lösa problem
Är självgående, prestigelös och trivs i samarbete med andra
Erfarenhet av system som Netsuite eller S/4HANA Public Cloud är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder dig
En spännande roll i ett större projekt inom infrastruktur
Möjlighet att utvecklas inom inköp, system och processarbete
En varierad vardag med både operativa och utvecklande arbetsuppgifter
En trygg anställning via Professionals Nord med goda möjligheter till övertag hos kund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
961 38 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708
9878787