Junior Inköpare
NDP IT AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en junior inköpare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Rollen passar dig som är i början av din karriär inom inköp och vill utvecklas i en internationell, högteknologisk miljö.
Om uppdraget
Som junior inköpare kommer du främst att arbeta med inköp av indirekt material och stötta det befintliga inköpsteamet i det dagliga arbetet. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter inom operativt inköp, arbeta nära leverantörer samt bidra till att säkerställa att verksamheten har rätt material i rätt tid.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Orderläggning och uppföljning av leveranser
Hantering av inköp av indirekt material
Kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt
Administrativt stöd till inköpsteamet
Samarbete med interna funktioner som produktion, materialplanering och projekt
Din Profil
1-4 års erfarenhet av operativt inköp eller relevant arbetslivserfarenhet inom administration/logistik
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
God svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (på grund av ITAR-regelverk)
Intresse och vilja att på sikt gå över i anställning hos vår kund (hyrköp)
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri
Kunskap om inköpsprocesserPubliceringsdatum2025-08-28Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och tycker om att samarbeta. Du är lösningsorienterad och vill utvecklas inom inköp.
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats, heltid
Uppdragsstart: Omgående/asap
Uppdragsperiod: Q3-Q4 2025 (föräldravikariat)
Fortsättning: Rollen förväntas övergå i anställning hos kunden efter uppdragsperioden/en förlängningsperiod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9481517