Junior ingenjör inom hållbara underhållslösningar
Försvarets Materielverk / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-11-10
Nu söker vi en junior ingenjör som vill vara med och forma framtidens marina system. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela systemets livscykel- från nybyggnation till modifiering och underhåll.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Som ingenjör inom hållbara underhållslösningar/Integrerat logistikstöd (ILS) kan du komma att arbeta inom hela kedjan, från initialt behov till världsledande teknik i drift. Integrerat logistikstöd (ILS) innebär att man planerar hur en produkt eller ett system ska kunna användas, underhållas och fungera bra under hela sin livstid.
I rollen får du utifrån kunskap, intresse och erfarenhet arbeta inom ett eller flera av följande ILS-områden: ledning av ILS-verksamhet, driftsäkerhetsanalys, underhållsberedning, teknisk information, livscykelkostnadshantering och/eller produktdatasamordning.
I rollen kommer du att stödja olika projekt i frågor inom aktuellt ILS-område, bland annat genom att göra tekniska analyser och ta fram krav för komplexa tekniska produkter, planera och genomföra tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag samt analysera, utvärdera och rapportera resultat från utredningar liksom ge förslag på beslut. Du kommer också att delta i projekt som handlar om enklare tekniska produkter.
Du kommer även att representera FMV som ILS-ansvarig vid projektmöten och uppföljningar, ta fram krav och beskrivningar och granska leverantörernas materiel, där du följer upp att kvalitet och effektivitet håller rätt nivå samt vid behov föreslå förbättringar. Vidare kommer du också att vara delaktig i utvecklingen och förbättringen av arbetet inom ILS-området inom den marina arenan.
Tjänsten är placerad i Lund. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller annan för området relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens inhämtad på annat sätt. Vidare har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift liksom god förmåga att kommunicera på engelska i så väl tal som skrift. Dina kunskaper i Office-paketet är goda.
Vi tror det kommer hjälpa dig i tjänsten hos oss om du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i projektform. Det är även meriterande om du har aktuell och relevant erfarenhet inom något av följande ILS-områden: ledning av ILS-verksamhet, driftsäkerhetsanalys, underhållsberedning, teknisk information, produktdatasamordning, livscykelkonstandshantering eller annat relaterat område som vi bedömer likvärdigt. Har du aktuell och relevant erfarenhet från flera ILS-områden eller andra relevanta närliggande områden ser vi det som extra meriterande.
Har du kunskap, exempelvis genom utbildning, inom något/några av dessa ILS-områden eller annat relaterat område som vi bedömer likvärdigt så är det också meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap om det marina teknikområdet för tjänsten samt dess tekniska lösningar och operativa användning, men det är inget krav.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du självgående, med god förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete. Din problemlösande analysförmåga är god där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar på gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Petra Bååth via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Caroline Lyngen på Caroline.Lyngen@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
