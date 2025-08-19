Junior ingenjör hållbara underhållslösningar luftvärn
2025-08-19
Är du utbildad ingenjör eller systemvetare med intresse för tekniska produkter och system? Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som ingenjör arbetar du med att utveckla, kravställa och följa upp komplexa tekniska produkter och system. För att säkerställa så att de luftvärnssystem som levereras till Försvarsmakten fungerar optimalt under hela sin livscykel kommer du som ingenjör arbeta med ILS (Integrated Logistics Support) som handlar om att ta fram hållbara underhålls- och logistiklösningar för komplexa tekniska system.
Vidare innebär det att du är involverad i hela processen - från att definiera krav och ta fram systemspecifikationer, till att säkerställa att teknisk dokumentation och data hanteras korrekt och stödjer ett effektivt livscykelstöd för materiel. Du samarbetar tätt med projektledare, leverantörer och Försvarsmakten för att planera, genomföra och följa upp aktiviteter inom ditt ansvarsområde. Arbetet kan omfatta tekniska utredningar och underhållsberedningar, uppdateringar i underhållssystem, granskning av underlag samt framtagning av åtgärdsförslag som förbättrar kostnadseffektivitet och materiell tillgänglighet.
Rollen innebär även att delta i och ibland leda möten och delområden inom projekt, där du bidrar med teknisk kompetens och förmågan att utveckla effektiva arbetsmetoder. Genom att följa och tillämpa ny teknikutveckling är du med och stärker både projektens resultat och verksamhetens långsiktiga förmåga.
Tjänsten är placerad i Halmstad. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civil-/högskoleingenjör, systemvetare, officerare eller har för området annan relevant utbildning, alternativt har kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du har aktuell och relevant erfarenhet av det tekniska arbetsområdet (ILS, med fokus på dataregistrering och stora informationsmängder, databaser, PLM-system). Det gäller även erfarenhet av att arbete i projektform.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är i början av din karriär och vill växa in i en roll där du får ta ansvar och utveckla din kompetens. Med en nyfiken och drivande inställning tar du dig an uppgifter, strukturerar ditt arbete och hittar vägar framåt. Du planerar och prioriterar för att nå dina mål och är mån om att leverera med hög kvalitet. Samtidigt trivs du i samarbete med andra, är lyhörd och bidrar till en positiv arbetsmiljö där ni tillsammans hittar lösningar och når resultat.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Ett luftvärnssystem består av sensorer för upptäckt, identifiering och klassificering, samband och ledningssystem för beslut och överföring av information samt verkanssystem för bekämpning. På luftvärnsenheten har vi sektioner vars projekt bygger upp kompletta luftvärnssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-07.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jonas Linde via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
