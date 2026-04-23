Junior HR-specialist inom rekrytering och administration
2026-04-23
Är du i början av din HR-karriär och vill utvecklas inom operativ rekrytering och HR-administrativa processer? Här erbjuds en operativ och utvecklande roll där du arbetar nära verksamheten och får bredda din kompetens inom flera delar av HR-området.
Du blir en del av HR-enheten och stöttar chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader.
Som HR-specialist kommer du att arbeta med:
Rekrytering
Stödja chefer i rekryteringsprocessen
Hantera inkomna rekryteringsbeställningar tillsammans med kollega
Skriva och publicera platsannonser utifrån kravprofiler
Administrera rekryteringsprocessen i Varbi
Stötta chefer i digital referenstagning via Refapp
Genomföra urval och bidra i rekrytering, främst av operativa yrkesroller
Utbildning och samordning
Administrera och samordna kompetensutvecklingsinsatser i lärportalen
Planera och förbereda platsbundna utbildningar
Ansvara för praktiska moment som lokalbokning och deltagarstöd
HR-administration
Administrera anställningsunderlag
Bevaka företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd (LAS)
Hantera löpande administrativa HR-ärenden
Kvalifikationer
Högskoleexamen inom HR, eller examen planerad under 2026
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna i en roll med eget ansvar
Erfarenhet av rekrytering eller HR-administration är meriterande
Erfarenhet av att använda generativ AI, exempelvis för att ta fram textutkast, sammanställa information eller effektivisera administrativa processer, är meriterande
Du samarbetar väl med andra och skapar förtroende i kontakten med chefer och kollegor. Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och har god digital vana samt lätt för att sätta dig in i nya system.
Du arbetar strukturerat, kan hantera flera parallella uppgifter och håller god kvalitet i ditt arbete. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och har ett serviceinriktat arbetssätt.
Tjänstens placering är på Regionens hus i Göteborg. Resor kan förkomma inom Västra Götaland. Där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.
Vårt erbjudande
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete där du tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid. När verksamheten tillåter finns möjlighet till visst distansarbete.
Om oss
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter. Vid HR-enheten arbetar 8 personer i olika roller varav en HR-chef, två HR-strateger, tre HR-partners och två HR-specialister.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med planerad start i augusti.
I denna rekryteringsprocess ber vi dig att bifoga CV och besvara några korta frågor kopplade till tjänsten. Personligt brev efterfrågas inte. Urval kommer påbörjas efter sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan senast 10 maj.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
