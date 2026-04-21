Junior HR-roll
HR-assistent/Admin med utvecklingspotential
Sommaranställning 1 juni - 31 augusti, med möjlighet till förlängning
Vill du ha en roll där du får vara med och skapa struktur, stötta människor och samtidigt lära dig ett arbetssätt som gör verklig skillnad?
Matchedin söker nu en HR-assistent/adminkoordinator på junior nivå till våra verksamheter. Tjänsten är till att börja med en anställning över sommaren, från 1 juni till 31 augusti, men för rätt person finns god möjlighet att rollen fortsätter även därefter.
Det här är en roll för dig som vill bli en viktig stödfunktion i verksamheten och som med tiden kan växa in i fler uppgifter kopplade till våra processer, vår administration, våra kandidater och vårt arbete inom bland annat Rusta och Matcha.
Vi ser gärna sökande från vår målgrupp och har mycket goda möjligheter till anpassningar utifrån individuella behov och förutsättningar.
Om rollen
Till en början kommer du att arbeta som en viktig administrativ och koordinerande resurs i våra verksamheter. Du kommer bland annat att stötta i uppgifter inom:
HR-administration och personalrelaterad samordning
dokumentation, struktur och uppföljning
stöd i interna processer och rutiner
bokningar, mötesadministration och kontakt med olika parter
praktiskt stöd till chefer, handledare och övriga kollegor
enklare koordinering kring kandidater, deltagare och interna flöden
Ta första intervjuer
Rollen är tänkt att utvecklas över tid. För rätt person finns möjlighet att successivt lära sig våra arbetssätt mer på djupet och på sikt ta större ansvar i verksamheten.
Vi söker dig som
är noggrann, ansvarstagande och tycker om ordning och struktur
har ett vänligt och professionellt sätt i kontakt med människor
vill lära dig och utvecklas i en verksamhet med tydligt syfte
trivs i en roll där administration kombineras med samordning och stöd
har god svenska i tal och skrift
har god grundläggande datorvana
Krav för tjänsten
Eftersom rollen på sikt ska kunna utvecklas mot uppgifter inom Rusta och Matcha behöver du uppfylla Arbetsförmedlingens kompetenskrav för handledare. Det innebär att du behöver uppfylla något av följande:
Alternativ 1
högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng
minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
eller
Alternativ 2
minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom exempelvis:
rekrytering
arbetsledning med personalansvar
omställningsarbete för arbetssökande
studie- och yrkesvägledning
handläggning i personalfrågor
arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
social- och gruppsykologi
karriärvägledning
Hos oss får du inte bara en sommaranställning. Du får chansen att komma in i en verksamhet där vi arbetar nära människor, arbetsgivare och processer som gör konkret skillnad. Vi tror på att se potential, bygga styrkor och skapa rätt förutsättningar för att människor ska kunna lyckas.
Vi välkomnar särskilt dig som själv identifierar dig med vår målgrupp eller som vet att du fungerar bäst i en miljö där det finns förståelse, flexibilitet och möjlighet till anpassning.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning från 1 juni till 31 augusti, med möjlighet till fortsatt anställning för rätt person.Publiceringsdatum2026-04-21Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta gärna både:
varför du är intresserad av rollen
hur du uppfyller utbildnings- och erfarenhetskraven
om det finns anpassningar som skulle hjälpa dig att komma till din rätt i arbetet
Hos Matchedin är potential, motivation och rätt förutsättningar viktiga på riktigt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.backlund@matchedin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matchedin AB
(org.nr 559013-7716)
Wallingatan 42 (visa karta
)
111 24 STOCKHOLM Jobbnummer
9866740