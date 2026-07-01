Junior HR-generalist Hushållningssällskapet KalmarKronobergBlekinge
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Personaltjänstemannajobb / Kalmar Visa alla personaltjänstemannajobb i Kalmar
2026-07-01
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Är du i början av din HR-karriär och vill ha en roll där du både får utvecklas och göra skillnad? Vi söker dig som vill växa in i HR-arbetets bredd, få värdefull erfarenhet och samtidigt bidra till samhällsnytta och hållbarhet i en verklig framtidsbransch!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en junior HR‐generalist som vill bli en del av vårt HR‐team. I rollen arbetar du nära verksamheten och får en varierad vardag med allt från rekrytering och onboarding till personaladministration, arbetsmiljöarbete, löpande HR‐frågor och löneförberedande arbete.
Det här är en roll där du får testa, lära och utvecklas – ingen dag är den andra lik och du kommer arbeta med allt från små detaljer till större initiativ. I takt med att du växer i rollen ges du möjlighet att utvecklas från administrativa och operativa uppgifter till att ta dig an mer strategiska inslag inom HR.
Om dig
Vi söker dig som är i början av din HR‐karriär och vill utvecklas i en bred roll, från dagliga operativa uppgifter till att på sikt bidra i mer utvecklande och långsiktiga frågor. Du är strukturerad, lyhörd och kommunikativ, och känner dig trygg i mötet med människor samtidigt som du är noggrann i ditt arbete.
Du är driven, tar eget ansvar för dina uppgifter och håller deadlines samt återkoppling. Rollen kräver att du kan hantera flera parallella ärenden, prioritera rätt och säkerställa tydlig kommunikation. Med din noggrannhet och vilja att lära bidrar du till kvalitet i HR‐processerna och blir ett uppskattat stöd för både chefer och medarbetare.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas, bland annat genom byte av HR- och lönesystem, och ser gärna att du är nyfiken på hur HR‐data, analys och nya arbetssätt kan bidra till bättre beslut och effektivare processer.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande
Mycket god digital vana och lätt för att sätta dig in i nya system
B-körkort (resor mellan våra kontor och skolor förekommer)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Meriterande
Erfarenhet från den gröna näringen
Erfarenhet från HR- och/eller lönearbete
Vi erbjuder
Det här är en fantastisk möjlighet att ta steget in i HR och samtidigt bygga en stabil grund för din fortsatta karriär. Hos oss får du en strukturerad introduktion, löpande stöd och goda möjligheter att utvecklas i takt med din erfarenhet. Vi ser rollen som starten på en utvecklingsresa där du på sikt kan växa vidare till HR‐generalist och längre fram HR‐affärspartner.
Du blir en del av ett av landets största hushållningssällskap, med engagerade kollegor och en verksamhet som spänner över flera områden med samhällsnytta i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och forma HR‐arbetet i en framtidsbransch. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder flexibla arbetstider, kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt kontinuerlig kompetensutveckling.
Placeringsort något av våra kontor i Kalmar, Växjö (Ingelstad), Karlskrona eller Gamleby
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning (6 månaders provanställning)
Sista ansökningsdatum 2026-08-09 rekryteringsprocessen sammanfaller med semesterperiod, vilket innebär att återkoppling kan dröja. Urval kan dock komma att påbörjas löpande i den mån det är möjligt.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Matilda Hemborg på e-post matilda.hemborg@hushallningssallskapet.se
Välkommen med din ansökan!
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Kunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993023-2081277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapetkalmarkronoberg.teamtailor.com
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge (visa karta
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392 41 KALMAR Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
9988174