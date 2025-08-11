Junior HR-administratör till spännande uppdrag i Göteborg
HR-administratör - Göteborg
Vi söker en noggrann och strukturerad HR-administratör till vår kunds team i Göteborg. Tjänsten är på junior nivå och passar dig som vill starta din karriär inom HR. Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter inom flera HR-områden och bidra till att personalrelaterade processer fungerar smidigt. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Stödja HR-processer kopplade till anställning, uppsägningar, förnyelse av avtal och arbetsrättsliga frågor
Assistera med trainee- och expatprogram samt pensionsprocesser
Uppdatera och underhålla personalregister, inklusive anställningshistorik, försäkringsdokumentation, frånvaro, sjukfrånvaro och löneutveckling
Säkerställa korrekt och konfidentiell hantering av personaldata och dokument
Ge administrativt stöd till HR-teamet vid behov
Informera medarbetare om grundläggande HR-policys och rutiner Kvalifikationer
0-2 års erfarenhet inom HR eller administration
Utbildning inom HR, företagsekonomi eller motsvarande
Mycket god noggrannhet och organisationsförmåga
Förmåga att hantera konfidentiell information på ett professionellt sätt
God kommunikativ förmåga och samarbetsvilja
Intresse för att lära och utvecklas i rollen
Grundläggande kunskap om arbetsrätt är meriterande men inte ett krav
Omfattning och ort:
Start: 2025-08-18
Slut: 2025-12-31
Plats: Göteborg
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
