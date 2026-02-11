Junior HR-administratör med systemansvar - IFS & Lön

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Jönköping
2026-02-11


Publiceringsdatum
2026-02-11

Beskrivning
Vi söker nu en HR-administratör med stark systemförståelse till ett uppdrag i Jönköping. Rollen kombinerar HR-administration, löneprocesser och systemutveckling med fokus på uppgradering av IFS HR-modul samt verksamhetsutveckling inom tid- och löneadministration.
Du blir en viktig del i ett pågående utvecklingsarbete där både systemperspektiv och verksamhetsperspektiv är centrala.

Dina arbetsuppgifter
Delta i och/eller leda delprojekt inom uppgradering av IFS HR-modul

Arbeta med systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma

Bidra till verksamhetsutveckling inom tid- och löneadministration

Säkerställa effektiva processer och flöden inom HR och lön

Fungera som administrativ specialist med god systemförståelse

Arbeta nära verksamheten för att förbättra och kvalitetssäkra processer

KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av processer inom tidsredovisning och löneadministration

Erfarenhet av systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma

Erfarenhet av Kollektivavtalet BÖK Energi

Erfarenhet av (del)projektledning i IFS HR-modul uppgraderingsprojekt

Minst 1 års erfarenhet från energibranschen

Kunskap inom IFS Aurena och IFS Cloud

Mycket god förmåga att arbeta ur både system- och verksamhetsperspektiv

Svenska i tal och skrift (expert/obehindrat)

Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet

Erfarenhet från offentlig sektor

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Start: 1 juli 2026 Slut: 31 december 2026 med stor möjlighet till förlängning Stationering: 100 % på plats i Jönköping Distansarbete: Ej möjligt
Observera att:

Säkerhetsprövning samt säkerhetsskyddsöverenskommelse enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras innan uppdragets start.

Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.

Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med din ansökan.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Östra Strandgatan (visa karta)
553 24  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9737116

