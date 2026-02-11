Junior HR-administratör med systemansvar - IFS & Lön
2026-02-11
Vi söker nu en HR-administratör med stark systemförståelse till ett uppdrag i Jönköping. Rollen kombinerar HR-administration, löneprocesser och systemutveckling med fokus på uppgradering av IFS HR-modul samt verksamhetsutveckling inom tid- och löneadministration.
Du blir en viktig del i ett pågående utvecklingsarbete där både systemperspektiv och verksamhetsperspektiv är centrala.Dina arbetsuppgifter
Delta i och/eller leda delprojekt inom uppgradering av IFS HR-modul
Arbeta med systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma
Bidra till verksamhetsutveckling inom tid- och löneadministration
Säkerställa effektiva processer och flöden inom HR och lön
Fungera som administrativ specialist med god systemförståelse
Arbeta nära verksamheten för att förbättra och kvalitetssäkra processer
KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av processer inom tidsredovisning och löneadministration
Erfarenhet av systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma
Erfarenhet av Kollektivavtalet BÖK Energi
Erfarenhet av (del)projektledning i IFS HR-modul uppgraderingsprojekt
Minst 1 års erfarenhet från energibranschen
Kunskap inom IFS Aurena och IFS Cloud
Mycket god förmåga att arbeta ur både system- och verksamhetsperspektiv
Svenska i tal och skrift (expert/obehindrat)
Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet från offentlig sektorAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Start: 1 juli 2026 Slut: 31 december 2026 med stor möjlighet till förlängning Stationering: 100 % på plats i Jönköping Distansarbete: Ej möjligt
Observera att:
Säkerhetsprövning samt säkerhetsskyddsöverenskommelse enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras innan uppdragets start.
Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med din ansökan.
